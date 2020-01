¿Piensas empeñar? Estas son las condiciones que debes saber

Ciudad de México.- Las fiestas decembrinas han terminado, el aguinaldo ya se fue en las cenas, celebraciones, regalos y algunos gustitos, y ahora nos enfrentamos a la cuesta de enero, si este inicio de año te está costando mucho y has considerado empeñar tus cosas, estas son las condiciones que debes saber.



De acuerdo con El Economista, los préstamos en algunas casas de empeño resultan ser muy costosos y aunque parezca ser una alternativa rápida para obtener liquidez, debes considerar las desventajas, pues esta opción puede salir más cara de lo que te imaginas.



Por su parte, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) advierte a los usuarios de que las casas de empeño no son la mejor opción para enfrentar apuros económicos, por lo cual recomienda que esta opción sea la última que piensen los mexicanos.



Aunque la Condusef reconoce que ante la situación muchas familias se ven en la necesidad de empeñar algunas de sus propiedades, por dio a conocer esta serie de recomendaciones:



Lo mejor es no empeñar las pertenencias en la primera casa de empeño que encuentre el usuario, se sugiere que visiten diferentes opciones y así comparar la tasa de interés que suelen cobrar estas instituciones, así sabrán cuál es la más baja y la que se acomoda mejor a su forma de pago.



Otro punto importante que deben considerar los mexicanos es que, este tipo de créditos, al igual que otros préstamos, tienen un Costo Anual Total (CAT), el cual es un indicador que engloba todos los costos involucrados como tasa de interés, comisiones, avalúo o gastos de almacenaje, por lo cual, antes de empeñar es mejor investigar cuando pagará al final por la prenda que se va a dejar.



Si a ti te interesa dejar una pertenencia en una casa de empeño, ten presente que la tasa de interés que ofrecen este tipo de negocios va desde el 3 hasta el 6% mensual, por ello, la Condusef sugiere que, el contrato de empeño se lee bastante bien y en caso de alguna duda se aclare antes de firmar.



Finalmente, la Condusef recomienda que antes de solicitar un crédito con garantía prendaria hay que asegurarse de que la casa de empeño esté verificada por el Registro Público de Casas de Empeño (RPCE) ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).