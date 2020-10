¿Piensas prestarle dinero a un amigo o familiar? Mira esto primero

Escuchar Nota

“Estos datos muestran claramente que no deberíamos prestar dinero a familiares y amigos y no deberíamos firmar conjuntamente préstamos porque, desafortunadamente, la mitad de las veces algo sale mal”, dijo Ted Rossman, analista de la industria de Bankrate. “Si bien es bastante malo perder dinero, creo que es peor cuando se daña una relación, como ocurre con demasiada frecuencia”.

“Es mucho más que recomendar a alguien para un préstamo; es una promesa legal de pagar la deuda si el prestatario principal no lo hace”, explicó Rossman.

“Los cofirmantes pueden perder dinero y sus puntajes crediticios pueden verse dañados si los pagos no se realizan a tiempo”.

Un estudio revela que daña las relaciones casi la mitad de las veces cuando prestas dinero a un amigo o un familiar y este no paga.Prestar dinero a un familiar o amigo es una propuesta arriesgada, que podría terminar muy mal.Recuerde el consejo que Polonio le da a su hijo, Laertes, en “Hamlet” de Shakespeare:Casi la mitad (46%) de los adultos que prestaron dinero a amigos o familiares informaron haber tenido un resultado negativo, el 37% dijo que perdió dinero y el 21% experimentó una relación dañada con el prestatario, según una encuesta de Bankrate.com .La firma explica queNuevamente, casi la mitad (45%) de las personas en la encuesta de Bankrate que hicieron esto dijeron queEl 21% informó haber dañado su relación.El 20% dijo que su puntaje crediticio se vio dañado como resultado directo.El 18% informó haber perdido dinero en el proceso.Los niños a menudo les piden a sus padres que firmen un préstamo cuando no pueden obtener una tarjeta de crédito o un préstamo para el automóvil por sí mismos. Es fácil entender por qué un padre querría ayudar en esta situación, pero muchos no se dan cuéntame las consecuencias.La firma conjunta también puede afectar la capacidad del cofirmante para obtener crédito porque, por lo general, aumenta los índices de utilización del crédito y la deuda de la persona . Entonces, incluso si todo va bien, puede haber consecuencias.