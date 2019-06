Pierde a su bebé al recibir disparo y la acusan de homicidio

Alabama woman Marshae Jones, charged in her unborn baby’s death after another woman shot her. pic.twitter.com/41ZEhy1ksN — Activism And Stuff (@activismnstuff) 27 de junio de 2019

Una mujer de 27 años, Marshae Jones, ha sido detenida por homicidio, pero no se trata de un caso cualquiera. La joven, residente en Birmingham, Alabama, ha sido acusada por matar a su bebé pese a que fue ella fue la que recibió un disparo en el estómago en un tiroteo en 2018, como asegura el medio local AL.La noticia ha sido difundida además en otros medios como The New York Times o la agencia internacional Associated Press (AP).Ebony Jemison, de 23 años, disparó a Jones en el vientre, provocando la muerte del feto, tras discutir sobre el padre del bebé no nacido, según afirman fuentes de la Policía. Sin embargo, las autoridades la responsabilizan de la muerte por ser, según ellos, quien originó la pelea entre ambas. La autora del disparo, fue acusada en un primer momento, pero finalmente se desestimó la causa contra ella. Un gran jurado de Jefferson acusa ahora a Jones de homicidio involuntario.La joven se encontraba embarazada de cinco meses cuando recibió el disparo. "La investigación ha mostrado que la única víctima en este triste acontecimiento ha sido el bebé no nato", asegura un teniente de la policía de Pleasant Grove, Danny Reid. Además, añade que "fue la madre quien inició y continuó la pelea que acabaría matando a su propio bebé". "Jones comenzó la pelea y Jemison le pegó un tiro en defensa propia", concluye el agente.El feto de cinco meses era "dependiente de su madre para tratar de evitar que se dañara, y le protegiera", agregó Reid. Jones ingresará en la cárcel del condado de Jefferson, donde será retenida con una fianza de 50 mil dólares.La noticia de esta acusación indignó a muchos, incluidos activistas por los derechos de la mujer, afirma el medio. Una fundación local de esa índole criticó en un comunicado la decisión judicial.