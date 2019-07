Pierde AHMSA miles de millones; recortarán gastos e inversiones

De acuerdo con el informe financiero del segundo trimestre del año presentado ante la Bolsa Mexicana de Valores, Altos Hornos de México registró un beneficio bruto de explotación calculado antes de deducir los gastos financieros (EBITDA, por sus siglas en inglés), negativo de mil 16 millones de pesos.Derivado de la venta de productos de acero y carbón térmico, el gigante acerero tuvo in ingreso total de 12 mil 904 millones de pesos, pero la utilidad de operación y la utilidad neta consolidada presentaron pérdidas por 2 mil 189 y 2 mil 119 millones de pesos, respectivamente.A través de un comunicado, AHMSA atribuye estas cifras negativas a la disminución en los precios del acero, la baja demanda de acero en el mercado nacional y el impacto del bloqueo de los movimientos financieros de la empresa por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.La compañía decidió posponer y cancelar inversiones no prioritarias, cerrar algunas subsidiarias, vender algunas propiedades, equipos de transporte aéreo y terrestre, y diferentes activos que son considerados no indispensables para la operación de la empresa.El comunicado señala que paralelo a esto, se ha avanzado en la reposición de canales de financiamiento que se vieron interrumpidos por el bloqueo bancario, y que se cuenta con acuerdos de financiamiento para restablecer el capital de trabajo, actualizar el pago a proveedores, y realizar las inversiones necesarias para fortalecer la competitividad en costos.