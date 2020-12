Pierde América, pero avanza a Semis de Concacaf

Escuchar Nota

América sigue vivo en la Concachampions y ya es semifinalista, pero deja múltiples dudas tras la caída 1-0 contra el Atlanta United.l y las cuales ahora esperan al ganador del partido entre Cruz Azul y Los Ángeles FC.Las Águilas generaron poco al ataque, y mostraron sus carencias a la defensiva, sobre todo en el juego aéreo, en múltiples ocasiones. De no ser por la falta de puntería del cuadro norteamericano, y de Guillermo Ochoa con excelentes intervenciones a disparos de, el trámite del juego pudo ser más complicado.De hecho, el gol llegó precisamente mediante un remate de cabeza de Jackson Conway, tras un extraordinario servicio de George Bello.se incorporaran mucho al ataque. A la ofensiva tampoco brilló el cuadro azulcrema, con un Roger Martínez demasiado lento, sin lograr buenas conexiones con Leonardo Suárez, Federico Viñas o Sebastián Córdova.debido a que no les entregaron a tiempo los resultados de las pruebas PCR.Jürgen Damm advirtió que podrían remontar, pero ni siquiera jugó debido a molestias musculares. El "Cubo" Torres entró en la recta final del partido, mas no pudo superar a Memo Ochoa. Al 90', fue expulsado Marcelino Moreno, por dejarle los tachones a Santiago Naveda.que da acceso al Mundial de Clubes, más allá de que por lo exhibido aún no luzcan como sólidas candidatas.