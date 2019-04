Pierde Apple terreno en México

La participación de mercado de Apple cayó en México hasta el cuarto sitio en 2018, reveló la firma de análisis The Competitive Intelligence Unit (The CIU).La firma de la manzana cerró el año pasado con el 10.9 por ciento del mercado de teléfonos inteligentes, es decir, un punto porcentual menos respecto a 2017, año en que ocupaba el tercer sitio en participación.Ernesto Piedras, director de The CIU, dijo durante el foro Conecta México que otros fabricantes como Huawei, LG, Motorola y Samsung tienen un mayor alcance debido a que ofrecen productos para todos los bolsillos, mientras que Apple es una marca cuyos precios de teléfonos no son accesibles para todos los usuarios."Apple no es accesible para el promedio del bolsillo de los mexicanos. Compañías como Huawei, por ejemplo, viene subiendo mucho en la participación de mercado en México porque invierte fuerte en publicidad", comentó el analista.El mercado mexicano de teléfonos inteligentes lo lidera Samsung, con el 35.9 por ciento de participación, Motorola, con 12.3 por ciento, y LG, con 11 por ciento.En tanto, la empresa china Huawei se coloca en el quinto sitio, con 9.5 por ciento al cierre de 2018.Durante su presentación, Piedras reveló que en México hay alrededor de 106 millones de teléfonos inteligentes, de los cuales el 6 por ciento son de gama alta, es decir, que cuestan arriba de 26 mil pesos, en tanto que los de gama media-alta, con precio máximo de 10 mil pesos, tienen el 11 por ciento del mercado.La gama baja de teléfonos inteligentes en el País se ha fragmentado en dos segmentos, la baja-baja que cuestan hasta 2 mil pesos y tienen el 20 por ciento del mercado, y la baja-alta, cuyo precio máximo son 3 mil pesos y tienen el 25 por ciento.