Pierde CFE 105 mmdp por robo y fuga de energía eléctrica

Durante 2018, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dejó de percibir más de 105 mil millones de pesos por robo, pérdidas técnicas, no técnicas y cartera vencida, la cifra que incluso superaría en 57 por ciento el robo de hidrocarburos que fue calculado en 66.7 mil millones de pesos.En conferencia, el director de la CFE, Manuel Bartlett, detalló que dicho monto tiene que ver con las pérdidas técnicas (fuga de energía) y no técnicas (robo), las cuales ascendieron a 60 mil millones de pesos, casi 30 mil millones en cada caso.A esto se suma la cartera vencida por 45 mil millones de pesos, de los cuales, 14 mil millones tienen que ver con por los adeudos del gobierno federal, estados y municipios, mientras que el resto tiene que ver con la falta de pago por parte del sector residencial, comercial e industrial.Bartlett aseguró que esto es uno de los problemas más importantes que sufre la empresa, pues se tiene el conocimiento de que algunos comercios han manipulado los medidores para pagar mucho menos de lo que consumen, e incluso algunos prohíben la entrada a sus instalaciones para evitar tomar la lectura."Sí hay robo de energía. Lo ha habido desde hace muchos años. Son los que se cuelgan, las taquerías y las torterías, y todos los que se cuelgan aquí. Pero esos no son nada comparados con el robo de energía de las grandes empresas."Siempre ha habido robo de energía en grandes empresas, en hoteles, en grandes industrias se manejan los medidores y se ha generado desde hace años el no pago de los grandes. No son los chiquitos. Toda una colonia no se roba lo que se puede robar una empresa", comentó Bartlett.Pese a la suspensión de la cuarta subasta eléctrica y las licitaciones para las líneas de transmisión, no habrá apagones durante este año, pues se contará con la energía suficiente para abastecer el consumo, incluso en los picos de mayor demanda.Manuel Bartlett aseguró que es una "falacia" y el inicio del "terrorismo eléctrico" , lo que aseguró hace una semana el presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo García Alcocer, sobre que se esperan importantes interrupciones en el suministro eléctrico.Insistió en que no habrá apagones, pues se están analizando las necesidades a fin de tomar las medidas necesarias para evitar cualquier problema y dijo que el director de la CRE es “imparcial”.