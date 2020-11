Pierde citas médicas por la pandemia y después se entera por Zoom que le quedan 6 meses de vida

Escuchar Nota

"No puedo evitar pensar en lo diferente que pudo haber sido todo si no hubiera aparecido la pandemia y me hubieran diagnosticado el cáncer antes", confesó.

A Kimberley Eccles. "Mi corazón está roto: tengo solo 23 años y una hermosa hija que me necesita. Pero me dieron un reducido porcentaje de posibilidades de sobrevivir y me dijeron que me quedaban unos seis meses de vida", contó la mujer.Los problemas de Eccles empezaron en junio del año pasado, cuando. Para febrero se había convertido en un tumor del tamaño de una pelota de tenis, y los médicos decidieron someterla a una biopsia y una resonancia magnética. Pero con el inicio de la pandemia, las citas médicas fueron suspendidas tres veces y solo en agosto supo por fin Kimberley su diagnóstico.La joven pAun así, Kimberley no piensa darse por vencida y el próximo lunes se someterá a una complicada operación para extirparle el tumor, junto con toda la mejilla izquierda y parte de la mandíbula, tras lo cual buscarán reconstruirle el rostro usando huesos y tejidos de su espalda.Después de recuperarse,Para recolectar el dinero necesario –unos 67 mildólares–, creó una campaña de recaudación de fondos que ha recogido ya unos 16 mil.