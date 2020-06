Pierde Coahuila 37 mil empleos por pandemia

Escuchar Nota

Arturo estrada alarcón | Saltillo, Coah.- Sumado a los 22 mil empleos que se han perdido durante la contingencia sanitaria, Jaime Guerra Pérez, secretario de Economía, estimó que se sumaron durante mayo hasta 15 mil despidos en la entidad.



El funcionario consideró necesario que se sume el resto de las fuentes de trabajo, respetando las medidas de salud.



“Primero, tiene que haber una reapertura económica, ya se vive en la calle un problema serio, grave, de desempleo. Tiene que darse la reactivación con muchas medidas de prevención, como en el caso de la industria automotriz, donde se venía trabajando desde semanas atrás para su reapertura. Gradualmente iremos abriendo, lo que no queremos es tener una curva de contagio acelerada. Se va a ir abriendo todo el comercio, toda la industria”, comentó.







Estimó necesario seguir impulsando medidas para que se mantengan las fuentes de trabajo, sobre todo cuando se presenta un cierre constante de establecimientos.



“Por otro lado, sigue incrementándose la cantidad de bajas y el cierre de negocios. Me he estado dando vueltas por la ciudad y he visto negocios sin el mobiliario dentro, y son establecimientos que ya no van a abrir, están vacíos. Eso es lamentable”, señaló.



Recordó que aún no se cuenta con las cifras oficiales que genera el Instituto Mexicano del Seguro Social, sin embargo, se tienen estimaciones nada halagüeñas.









Buscan saltillenses créditos para sortear pandemia



Carlos Rodríguez | La contingencia sanitaria ha dejado en crisis económica a muchas familias y para muestra los 2 mil 500 trabajadores que ya solicitaron cita al Fonacot para pedir un préstamo tras la reapertura del instituto en la nueva normalidad.



Como el caso de Miguel Ángel, quien vio cómo los recursos en su casa disminuyeron, pues a su esposa le pagaron 50% de su sueldo durante la cuarentena, lo que ocasionó que resintiera los efectos de la crisis y no tengan para pagar los 2 mil 300 pesos de inscripción para la escuela de su hijo.



“Por el sueldo de mi esposa, porque le estaban pagando al 50%, vengo a pedir poco, nada más para pagar la escuela de mi hijo, va a entrar al Conalep y tengo que pagar la inscripción”.