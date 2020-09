Pierde competitividad Sureste sin los vuelos

Escuchar Nota

Saltillo, Coahuila-. La falta de conectividad aérea con la Ciudad de México tiene un grave impacto en la percepción de los inversionistas y en la competitividad de la Región Sureste de Coahuila, advirtió Mario Ricardo Hernández Saro, presidente de la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe.



Afirmó lo anterior luego de que Zócalo Saltillo diera a conocer la salida definitiva de Aeromar del Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe.



Aunque se había indicado que la aerolínea reactivaría sus vuelos al mejorar las condiciones, finalmente decidió cerrar en esta plaza.



“Es una muy mala noticia para la Región Sureste porque se pierde competitividad al quedarnos sin esa ruta de conexión hacia la Ciudad de México”, dijo.



Agregó que “es entendible por parte de la aerolínea, porque ellos antes que nada buscan el tema económico y si no les es redituable, no van a habilitar ese vuelo.



“La plaza de Saltillo siempre ha andado en los límites y ahora como están las cosas, está más complicado… Creo que hay que esperar a que se regularice la actividad económica y turística para retomar las gestiones para que se restablezca”, expresó el líder de la AIERA.



Aunque todavía no se tiene fecha para reiniciar labores, TAR mantiene su interés en Saltillo, aseguró Luis Alfonso Reyes Íñiguez, coordinador nacional de Ventas de la aerolínea regional mexicana.



“Seguimos con la idea. Estamos haciendo las cosas lo mejor que se puede con las rutas que tenemos… Todo a nivel nacional está complicado en cuestión de viajes. Estamos más enfocados en los viajes de negocios y actualmente las empresas están limitando mucho la movilidad de sus empleados”, explicó.



Luego de realizar su vuelo inaugural a finales de febrero en Monclova y Saltillo, a los pocos días se decretó la emergencia sanitaria, lo que significó un fuerte impacto en la ocupación y la empresa decidió suspender sus vuelos, aunque aún no quita el dedo del renglón para ninguna de las dos plazas.



Reyes Íñiguez indicó que entre las estrategias de TAR se encuentran ajustes de precios, estabilidad de horarios, medidas de seguridad sanitaria más extremas y alianzas con aeropuertos.



Dijo que “volver a Saltillo y Monclova es nuestra prioridad número uno, tenemos un compromiso con el estado, con los empresarios, con los coahuilenses… son rutas muy rentables y le tenemos mucho cariño especial, siempre nos han acogido, es un compromiso personal y de negocios”.



Aunque lamentó la salida de Aeromar de la plaza, Alfonso Reyes admitió que podría ser un aliciente para acelerar el regreso de TAR. “Sobre eso están las reuniones y la planeación para poder presentar una oferta rentable”, apuntó.