Pierde Dafne la medalla; cae en duelo por el tercer lugar

Saltillo,Coahuila-. La arquera coahuilense Dafne Quintero terminó en la cuarta posición del arco compuesto femenil, dentro de la Online Archery Cup of The Americas, luego de caer ante la colombiana Alexandra Sandino en el duelo por el bronce por marcador de 147-142.



En la primera tanda, ambas arqueras se mostraron certeras al contabilizar 29 puntos cada una, mientras que en la segunda, Dafne Quintero tomó la delantera por una unidad al irse perfecta con 30 puntos por 29 de la colombiana, dejando el match 59-58.



No obstante, en el tercer set, la oriunda de Monclova no encontró la zona del 10 y terminó con 27 puntos, en tanto que su oponente se fue perfecta con 30 unidades. Misma situación se dio en la cuarta manga, por lo que Alexandra Sandino se fue al frente 118-113



Con pocas posibilidades, Dafne Quintero cerró con todo y logró sumar 29 puntos, pero la cafetera le replicó la dosis para así agenciarse la medalla de bronce con una contundente victoria de 147-142.



El próximo 29 de septiembre entrará a escena Sebastián García, quien enfrentará al salvadoreño Roberto Hernández en Cuartos de Final.