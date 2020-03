Pierde Dinos Saltillos el invicto ante los Condors

Escuchar Nota

Se acabó la temporada perfecta de, al perder el invicto en contra de los campeones de la LFA,, por 26-20, en un partido en donde la Ola Morada se fajó y estuvo a punto de hacer la hombrada en la cuarta jornada de la LFA.Para algunos hubo marcaciones arbitrales que acuchillaron a Dinos, como dos intercepciones anuladas, en donde en una de ellas después los emplumados anotaron. También es el hecho de que la ofensiva saltillense entró en ritmo demasiado tarde.La defensiva se cansó de tanto estar dentro del campo, hizo su trabajo, pero el mariscal de campo deles hizo ver su suerte con cuatro pases de anotación. Los equipos especiales de Dinos también hicieron su parte e hicieron un buen papel.Y no es que la ofensiva no lograra hacer lo suyo, sino que lo hizo demasiado tarde, pues en la primera mitad apenas y sacaron seis unidades. De lo malo también lo bueno,por primera vez en el torneo, no fue interceptado y como ha sucedido en estas cuatro jornadas, lleva al menos un pase de anotación y un touchdown de manera personal, aunque ayer para él fueron dos.Diego Pérez, mariscal de Condors, sorprendió con tres pases de anotación, uno a, otro ay uno más a, con el 19-0, hasta que por fin Vega lanzó un pase corto a, para poner el partido 19-6 a medio tiempo.Al retornar del descanso nuevamente Pérez se hizo presente en el marcador con su cuarto pase de touchdown conectando otra vez con Martínez, para el 26-6, hasta que vino el despertar de La Ola Morada.Elhizo su primera anotación personal jugadas más tarde, tras la segunda intercepción consecutiva de, poniendo el 13-0 en el tercer cuarto, para luego en el cuarto episodio nuevamente Vega hacerla personal, dejando el 26-20, antes de darle la bola a Condors, quien consumió el tiempo y de paso propinó a Dinos su primer descalabro y continuar los emplumados como los únicos invictos del torneo en la LFA.De esta forma, los Dinos Saltillo perdieron la marca perfecta en la Semana 4 de la LFA.- Bryce Vieira, al parecer, terminó con fractura en la muñeca y se perdería el resto de la temporada, esperando las radiografías y el reporte médico final.- Drew Davis volvió a jugar tras una lesión, pero nuevamente salió por lesión y no volvió a entrar.- Hacia el final del juego Jadarius Ceasar también salió del juego por una lesión en el tobillo.