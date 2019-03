Pierde el control al salir de túnel en Los Chorros

El cierre parcial de un carril de la carretera 57 provocó un caos vehicular durante varias horas originado por la volcadura de un tráiler.Los hechos ocurrieron cerca de las 12:30 horas a la altura del kilómetro 231+200, en el tramo conocido como Los Chorros, cuando el chofer de la línea Zaga Express no logró controlar la pesada unidad al salir de una de las curvas.El conductor del camión señaló que acababa de salir del túnel de Los Chorros y al pasar la curva, el exceso de velocidad hizo que no controlara el volante y como circulaba por el carril derecho terminó chocando contra la orilla de la sierra que provocó que el contenedor se volcara.El tráiler no llevaba cargamento, por lo que no se registraron pérdidas en mercancía y el contenedor quedó completamente destruido, así como la cabina que se impactó en el talud.En cuanto al conductor no resultó con lesiones y salió por su propio pie, pero fue valorado por socorristas quienes descartaron que requiriera el traslado a un hospital.Durante varias horas un carril de la vialidad quedó completamente bloqueado, hasta que las autoridades federales tomaron conocimiento de los hechos y realizaron el levantamiento de la unidad, por lo que el caos vehicular se vivió poralgunas horas.