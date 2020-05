Pierde INAH 750 mdp por medidas ante pandemia

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Las medidas de austeridad ordenadas por el Gobierno federal para hacer frente a la pandemia de Covid-19 han reducido el presupuesto del INAH para este año en 750 millones de pesos, informó el titular de la dependencia, Diego Prieto.



En un mensaje a la comunidad del instituto transmitido a través de su canal oficial de YouTube, Prieto anunció el monto de la reducción para 2020, pero aseguró que las labores sustantivas de la dependencia no se verán afectadas.



De acuerdo con el funcionario, la modificación dejó al INAH con un presupuesto de 3 mil 171 millones de pesos, en contraposición a los 3 mil 918 millones que le habían sido asignados originalmente.



Asimismo, indicó que los recursos que el instituto recauda para su propio uso, los autogenerados, no llegarán a los 800 millones de pesos previstos.



“El cierre de museos y zonas arqueológicas por más de 70 días, y hasta que las autoridades nos indiquen la posibilidad de aperturas parciales, reducirá sin duda a menos de 500 millones de pesos la captación de ingresos propios”, señaló Prieto.



En el mensaje, el funcionario reconoció los esfuerzos de todas las áreas del INAH para continuar con sus labores, atendiendo las medidas dictadas por la contingencia, pero sin descuidar la administración y salvaguarda del patrimonio nacional.



“En todas ellas he encontrado la disposición solidaria para hacernos cargo del esfuerzo al que nos convoca el momento difícil del país, sin afectar la tarea sustantiva del INAH, ni los ingresos legítimos de los trabajadores”, expuso.



No obstante, aunque aseguró que ningún trabajador perderá su empleo, incluyendo aquellos contratados bajo la modalidad de Capítulo 3000, como prestadores de servicios, este último grupo ha reclamado que hay atrasos de varios meses en sus remuneraciones de 2020.



De acuerdo con el director del INAH, a inicios de año ya se había comenzado con una campaña de regularización de empleo de prestadores de servicios, iniciando con la contratación apropiada de 250 trabajadores Capítulo 3000.



En un discurso similar al del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que el país iba por buen camino hasta que se atravesó la pandemia, Prieto dijo que 2020 pintaba mejor que el año anterior.



“Estábamos, por decirlo así, en la ruta del despegue institucional, de la mano con la Secretaría de Cultura, cuando apenas un mes y medio después de nuestro 81 aniversario (...) tuvimos que atender las disposiciones sanitarias del Gobierno para reducir el ritmo de contagio de la epidemia de Covid-19”, lamentó.



Sin embargo, aunque reconoció la disminución importante de presupuesto, se mostró optimista en que esta solo se notará en áreas en las que el INAH debía hacer una reestructuración para remediar inercias presupuestales pasadas.



“Esa determinación tajante (el decreto de austeridad) ayuda en definitiva al instituto y vuelve a poner en el horizonte la necesidad de superar la distorsión histórica en la estructura del presupuesto que el INAH ha venido arrastrando, pues cualquier disminución en nuestro presupuesto incide en el Capítulo 1000, cargado de obligaciones de gasto que no tienen la debida autorización hacendaria”, contrastó.



Prieto también expresó sus condolencias a los familiares de los trabajadores del INAH que han fallecido durante la pandemia de Covid-19.