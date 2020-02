Pierde juicio ‘El Hummer’; será extraditado a Estados Unidos

Escuchar Nota

"El acto reclamado en el que el Secretario de Relaciones Exteriores otorgó la extradición del quejoso, es un acto soberano, facultad discrecional del Ejecutivo Federal, el cual de manera alguna se ejerce arbitrariamente, sino que está condicionado a que durante el procedimiento se cumpla con los requisitos constitucionales, legales y convencionales", se lee en el fallo.



"Por tanto, si como quedó asentado en la presente resolución, el Secretario de Relaciones Exteriores (SRE) cumplió con las formalidades del procedimiento y además fundó y motivó debidamente el acto reclamado, resulta evidente que el Ejecutivo se encontraba en condiciones de acceder a la petición formal para extraditar al revisionista al país solicitante".

, será extraditado a Estados Unidos.Un tribunal federal puso punto final a su batalla legal para evitar su entrega a la justicia estadounidense, al negarle en forma definitiva el amparo contra la orden para ser extraditado y juzgado por narcotráfico en Estados Unidos.El Décimo Tribunal Colegiado Penal en la Ciudad de México concluyó que todos los argumentos que presentó el presunto líder criminal contra su extradición, eran infundados e inoperantes, señala la sentencia del amparo en revisión., con sede en Washington, por asociación delictuosa tras fabricar y distribuir 5 kilos o más de cocaína y mil kilos o más de mariguana con fines de importación a Estados Unidos.e incluye órdenes de captura contra otros antiguos líderes como los hermanos Miguel y Omar Treviño Morales, apodados "El 40" y "El 42"., sin embargo, el tribunal estableció que en procesos de extradición las autoridades mexicanas no pueden valorar las pruebas del país requirente.También planteó que la acusación por la que pretendían juzgarlo había prescrito, sin embargo, el órgano colegiado también sentenció que ese argumento no tenía fundamento., por una parte la acusación ante la Corte Federal fue presentada el 9 de mayo de 2013., tiene una pena de 10 a 25 años de prisión, por lo que, el término medio aritmético es de 17 años y seis meses., y en su juventud entró a las filas del Ejército, del que desertó cuando estuvo comisionado como agente de la Policía Judicial Federal en Tamaulipas.y un arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.A la fecha, González Durán está preso en el Penal Federal de Hermosillo, Sonora.Si bien ahora su extradición es cosa juzgada, no está claro cuál será la postura del Gobierno federal sobre su entrega, es decir, proceder a su inmediata entrega o diferirla hasta que compurgue las condenas que tiene pendientes por delitos cometidos en México.; en otra, a 16 años y seis meses por lavado de dinero; y en el último caso a 21 años, nueve meses, por violación a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos.