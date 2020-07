Pierde Kevin la batalla tras ser atropellado en calles de Saltillo

Escuchar Nota

Estefanía González | Augusto Rodríguez | Saltillo, Coah.- Cinco días en agonía pasó el pequeño Kevin Gerardo, de 5 años, quien el fin de semana pasado fue atropellado por una camioneta y sufrió delicadas lesiones que le arrebataron la vida este viernes.



Familiares y vecinos de la colonia Rincón de Guadalupe claman justicia por el infante.



Kevin fue arrollado por una camioneta Toyota Hilux, conducida por Daniel Juárez Segovia, quien según los vecinos, manejaba con exceso de velocidad por la calle J. Ruiz Mora, del sector en mención.



La madre del niño y de otros dos menores, Patricia Jatxiri, relató que el 11 de julio cuando se dirigían a su casa para descansar luego de visitar a la bisabuelita paterna de los menores.



“Mi hijo fue atropellado a las 10 de la noche; estábamos en la casa de la abuelita de mi esposo, ya nos íbamos y estábamos subiendo las cosas al carro.







“Yo me regresé por uno de los niños y mi esposo se regresó por la pañalera; en lo que nosotros nos metimos, Kevin se cruzó la calle y fue en ese momento cuando pasaron dos camionetas, la primera logró verlo, pero la segunda pasó más recio y no lo vió. Luego, yo salí y vi a mi niño tirado en el piso”, comentó la mujer.



Después de ver a Kevin tendido en un charco de sangre, Patricia Jatxiri corrió desesperada y agarró a su hijo en brazos, pero la misma angustia provocó que la madre se desvaneciera y cayera antes de llegar al domicilio.



“Lo vi tiradito, corrí y lo cargué, pero me caí antes de llegar a la banqueta, ahí estuve con él, mientras marcaban al 911, pero no contestaban y la ambulancia no llegaba”, agregó la madre de familia.



Al ver que los cuerpos de auxilio no llegaban, los padres de Kevin decidieron llevar a su hijo al Hospital Universitario, a donde ingresó delicado de salud y después de algunas horas recibieron el pase médico de la aseguradora de la camioneta.



Sin embargo, cerca de las 2:00 horas de ayer, el personal médico del nosocomio privado, el pequeño no resistió el traumatismo de cráneo que sufrió en el accidente.





Su adiós



La madre de Kevin comentó que el responsable del atropellamiento intentó darse a la fuga, pero fue detenido por otro conductor. Indicó que hace algunos días ya fue puesto en libertad, aunque hasta el momento no han obtenido alguna respuesta sobre su situación legal y los acontecimientos que ocurrirán en cuanto a la pérdida de su hijo.



Kevin era el segundo hijo de la familia y cursaba preescolar; tenía un hermano mayor y uno menor, situación que dejará marcada a su familia. El menor será velado este sábado en una vivienda del mismo sector.