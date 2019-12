Pierde la vida trabajador en bodega de carretera 57

Arteaga, Coah.- Un hombre de la tercera edad murió de manera repentina, tras sufrir el malestar que le quitó la existencia mientras pernoctaba en una bodega ubicada por la carretera 57 la mañana de este martes.



Presuntamente, el hombre identificado como Manuel “N” durmió en el negocio situado en el ejido Cedritos, pero ya no despertó, debido a una complicación física que no logró resistir. Trascendió que fueron sus familiares quienes al llegar al sitio lo encontraron inconsciente, solicitando el auxilio que de nada sirvió porque ya era demasiado tarde.



Y es que bomberos de Arteaga acudieron al lugar para brindar el apoyo requerido, confirmando que la persona ya no presentaba signos vitales, debido a posibles causas naturales.



Trascendió que el deceso podría haber derivado de una falla multiorgánica, aunque las autoridades ya investigan para obtener conclusiones precisas al respecto.



Bajo esas circunstancias, los encargados de las averiguaciones dialogaron con los deudos para buscar la posibilidad de una dispensa de autopsia, debido a las circunstancias en que falleció.