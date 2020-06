Pierde Monclova 600 empleos por pandemia

Escuchar Nota

Monclova, Coah.- Durante el periodo de la pandemia, la CTM de Monclova remató con la pérdida de alrededor de 600 empleos entre las empresas que representa, pues el año pasado tuvo 2 mil bajas por conclusión de contratos.



Jorge Carlos Mata Pérez, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), precisó que de 9 mil agremiados del año pasado, hoy cuentan con 7 mil 500 personas.



Pero los efectos de una economía decadente por la crisis y el coronavirus no han terminado, ya que sigue latente el riesgo de reajustes, externó el líder cetemista.

Las empresas están adecuando sus turnos de trabajo para disminuir costos de operación, como dejar de trabajar en las horas “pico” que es en la tarde, así que laboran mañana y noche, y otras industrias descansan sábado y domingo para no pagar los extras, dijo.



“Los empresarios le están apostando a otras alternativas, se producía tubo de exportación, hoy producen tubo para el mercado nacional, con menores utilidades tal vez, con menos ventas, pero se mantiene la planta productiva, y todas las empresas que fueron determinadas como vulnerables, todas reciben 100% de su salario y prestaciones", destacó.



El dirigente confió en que los contratos que actualmente tienen las empresas pueden aguantar con trabajo el resto del 2020, pues la industria de la transformación continuó laborando aunque en menos volumen de producción.



“No dejo de estar preocupado porque todos los días estamos platicando con las empresas para que nos digan, porque tenemos que decirlo a la gente, de decir hoy la empresa amaneció así”, indicó.



Debido a que el producto que fabrica la industria en la región es de exportación y están detenidas actividades en Estados Unidos, los empresarios están buscando cómo entrar en el mercado nacional que está deprimido, pero peor es el internacional, enfatizó.



En apoyo a los trabajadores, la CTM entregó más de mil 500 despensas a familiares de trabajadores en estado vulnerable en apoyo bipartita donde por cada peso aportado por el obrero, la empresa ponía otro peso, y mantiene las becas vigentes para los hijos de los trabajadores.