Pierde peso por guerra entre EU y China

El tipo de cambio finalizó la jornada a 19.35 pesos por dólar a la venta y 18.50 a la compra, una ganancia de 10 centavos para la moneda nacional.No obstante, en la semana, el peso acumuló una caída de 10 centavos al menudeo y 11.65 al mayoreo, con inversionistas a la espera de los detalles de las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China.Para transacciones entre casas de cambio y bancos, el dólar descendió 10.05 centavos este viernes, a 19.0785 pesos a la venta.Ayer y hoy, funcionarios chinos, liderados por su principal negociador, el Viceprimer Ministro Liu He, se reunieron con altos funcionarios del Gobierno del Presidente Donald Trump, en el afán de superar sus diferencias.Un reporte de Bloomberg reveló que Liu He dijo que la reunión con los representantes de EU fue "bastante buena".Antes, el Secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, comentó que las conversaciones fueron "fructíferas".Sin embargo, este viernes, EU cumplió su amenaza de incrementar los aranceles en importaciones provenientes de China, por un monto de 200 mil millones de dólares, de 10 a 25 por ciento, destacaron analistas de Banorte-IXE.Trump dijo en la jornada que el diálogo comercial de su país con China continuará, pero los aranceles que entraron en vigor pueden o no eliminarse, dependiendo del resultado de las negociaciones.Gabriela Siller, directora de Análisis Económico-Financiero de Banco Base, explicó que la depreciación del peso ocurrió a la par de una caída de la mayoría de las divisas en el mercado cambiario, ante un regreso de la aversión al riesgo a los mercados financieros globales por la decisión de la Administración de Trump de incrementar los aranceles a las importaciones provenientes de China.Mientras que, a nivel nacional, otros factor que contribuyó a la depreciación del peso fue el anuncio del Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre que la licitación para la construcción de la refinería de Tabasco quedó desierta, por lo que será construida con el apoyo de Pemex y la Secretaría de Energía.Asimismo, señaló Siller, debido a que persiste el nerviosismo con respecto a la toma de decisiones del nuevo Gobierno, los riesgos al alza para la inflación y los riesgos a la baja para el crecimiento económico, es probable que se siga observando volatilidad en el mercado cambiario durante los próximos días.