Pierde Rayadas paso perfecto, invicto y la cima ante Chivas

10 GOLES EN 9 PARTIDOS

TENEMOS KILLER EN EL ÁREA @LichaCervantes TREMENDA CRACK ESTÁS ON FIRE #ChivasFemenil

La #LigaFemenilxFOX nos regaló juegazo para no olvidar: Adiós a 8 partidos invictos de Rayadas, gracias a Guadalajara



Alicia Cervantes

María Sánchez

Norma Palafox

Daniela Solís

Alicia Cervantes

María Sánchez

Norma Palafox

Daniela Solís

Aylin Aviléz

Rayadas escogió el peor momento para perder el invicto, pues también perdió la cima.Y no sólo eso., en Jornada 9 del Guardianes 2020 de la Liga MX Femenil., superadas por Tigres y las mismas Chivas, con 25.La ex jugadora Alicia Cervantes aplicó la "ley de la ex" y dio un partido que destrozó a la zaga de las Rayadas."Licha" en remate de cabeza puso el 1-0, al minuto 25, pero enseguida, Daniela Solís con un golazo empató el juego al 28'., quien al arranque del segundo tiempo hizo el 3-1 (47'), para un doblete a su ex equipo.Al minuto 63, llegó el 4-1 a través de Norma Palafox y en tiempo agregado, Aylin Avilez hizo el definitivo 4-2.Qué mala noche, Rayadas. En el próximo partido, las albiazules visitarán al Toluca.