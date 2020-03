Pierde Rayados ante Juárez y contra 10 en la Copa

Escuchar Nota

Los Rayados, sotaneros en la Liga MX, ya no ganan ni en la Copa MX ni contra un equipo con 10 jugadores., pese a que jugó desde el minuto 78 con superioridad numérica en el Estadio Olímpico Benito Juárez.El equipo dirigido por Antonio Mohamed, que no ha ganado en la Liga después de ocho jornadas, sufrió su primera derrota en el torneo copero y está obligado a remontar en casa para aspirar a la Final.para defender fueron la combinación letal que condenó a los albiazules.En un partido en el que ambos apostaron por guardar a varios jugadores que son titulares habituales en la Liga, el Monterrey gozó de las mejores ocasiones de gol, pero los fronterizos fueron los que concretaron.por sus embestidas el torneo pasado, esta noche el holandés no pasó de novillo. El ex jugador del Tottenham desperdició la jugada más clara de gol de los Rayados tras un pase de Dorlan Pabon.Esa fue la mejor oportunidad de los regios, pero antes Jonathan González y Nicolás Sánchez también fallaron las suyas, luego un cabezazo de César Montes fue desviado por Enrique Palos y Jesús Gallardo disparó desviado en otra chance.Si bien el portero rayado Luis Cárdenas tuvo tres intervenciones a lo largo del juego, el partido parecía inclinarse a favor del Monterrey tras la expulsión de Flavio Santos a los 78 minutos, tras una dura falta sobre Aké Loba.y un error en la salida del Monterrey para tomar un ventaja que los pone con pie y medio en la Final.A los 87', Darío Lezcano anotó el 1-0 al rematar con la cabeza el servicio de Eder Borelli, tras el cobro de una falta. Y a los 92', Diego Rolan puso el 2-0 al terminar una jugada que empezó por un balón regalado en la zona baja albiazul.en el juego de vuelta a disputarse en el Estadio BBVA, si quieren tener algo por qué pelear el resto del semestre.