Pierde trabajo 23%  en sector turismo

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El 23% de los trabajadores del sector turismo en el país se ha quedado sin empleo.



Los problemas de liquidez por el impacto de la pandemia y la falta de apoyos por parte del Gobierno federal trajeron como consecuencia la reducción de 982 mil empleos al mes de junio, comparado con el cierre de 2019.



Esto, sobre un total de 4 millones 200 mil empleos turísticos que había antes de Covid-19, señaló Luis Araiza, secretario de Turismo de Baja California Sur y presidente de la Asociación de Secretarios de Turismo (Asetur).



Según cifras del IMSS, las mayores caídas del empleo en general, por entidad, las encabezaron Quintana Roo, con una baja de 22.9%, y Baja California Sur, con 11.6% menos, estados de vocación turística.



La actividad ya mostraba debilidad previo a las medidas de contingencia, por lo que la pandemia agravó la situación.



“Le pedíamos al Gobierno federal diferir las obligaciones que ya teníamos con la intención de no tocar la planta laboral, no era un tema de condonaciones ni rescate, pero como no han venido esas prórrogas han habido empresas que se han visto en la necesidad de quitar algo de nómina para aliviar y mantener la caja”, indicó Braulio Arsuaga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET).



Tan solo dentro del sector hotelero de Cancún se perdieron 65 mil empleos directos y alrededor de 260 mil indirectos entre abril y julio, afirmó Roberto Cintrón, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres (AHC).







Perdió el verano



Puerto Vallarta no pudo salvar el verano. Aunque con la reactivación de los hoteles la apuesta del sector turístico era recuperarse en esta temporada, generalmente alta, la ocupación esta semana apenas ronda 17%, afirmó el secretario de Turismo, Germán Ralis Cumplido.



“Hay hoteles que aún no abren (...); porque están entre el 17 y 20%, todavía para muchos hoteles no es rentable” explicó.



Los mejores días fueron la última semana de julio y el primer fin de semana de agosto, con una ocupación del 25% –el máximo permitido–; el resto del mes, el promedio fue de 8%, detalló Álvaro García, presidente de la Asociación de Hoteleros de Puerto Vallarta.



Los próximos días espera que sea aún más baja, debido al regreso a clases.