Pierde Trinity contrato; salen 230 empleados

Monclova, Coah.- El 2021 inició con un reajuste de 230 trabajadores en la empresa Trinity, como consecuencia de que la planta de Monclova no pudo obtener un nuevo contrato para fabricar carros de ferrocarril debido a que el mercado se encuentra contraído, y en el transcurso de los próximos 15 días adoptará la misma medida contra un importante número de obreros.



Tras este reajuste, Trinity cuenta actualmente con una plantilla de mil trabajadores, ya que en el transcurso del año pasado despidió a alrededor de 500 por el término de contratos.



Jorge Carlos Mata López, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Transformadora, informó que desafortunadamente ayer inició el proceso de bajas de trabajadores en diferentes áreas de Trinity en las que no se pudo obtener nuevos contratos para seguir laborando.



“En esta semana serían entre 200 y 230 compañeros que dejarán de prestar sus servicios, y en el transcurso de los siguientes 15 días o al término del mes podrían salir algunos más, un número importante”, expresó.



Jorge Carlos Mata, líder cetemista, dijo que Trinity y el sindicato están trabajando cómo buscar un reacomodo de la plantilla laboral, pero sí es un número importante de trabajadores los que serán reajustados en los próximos días.



Explicó que esta decisión se tomó debido a que no se obtuvo un nuevo contrato de trabajo porque existe una contracción muy fuerte en el mercado de la fabricación de carros de ferrocarril.



“Se tenía previsto que la próxima semana hubiera posibilidad de un nuevo contrato, pero la empresa ya fue notificada que no fue posible cerrar esa operación”, dijo.



Desafortunadamente, reconoció, no se ve una situación de reactivación del mercado para después del primer trimestre del 2021.



“Desearíamos que así fuera, pero insisto, se tenía previsto en la segunda quincena de enero la posibilidad de un contrato que diera oportunidad a 300 a 400 trabajadores, para que no salieran de la empresa, pero no fue así”, agregó.



A todos los trabajadores reajustados se les pagó una indemnización del 100 por ciento, de acuerdo a lo que marca la ley, incluso se negoció con la empresa una gratificación económica adicional, finalizó Mata.