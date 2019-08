Pierde vista en un ojo por seguir una receta de internet

Una joven inglesa sufrió varias quemaduras de tercer grado en su rostro y perdió la visión en uno de sus ojos, luego de que unos huevos calentados en microondas le explotaran en la cara.Bethany Rosser, una joven agente de seguros, buscó en Google métodos rápidos para preparar huevos hervidos, cuando se encontró con un consejo que le permitiría utilizar el horno de microondas, en lugar de la estufa.“Hay un montón de sitios web y videos de YouTube que dicen que puedes hacerlo. Sin embargo, el artículo con instrucciones que yo leí pertenecía al sitio Delish”, indicó la joven oriunda de Worcester, en la zona centro de Inglaterra.Tras leer las instrucciones, metió los huevos en una jarra con agua y sal, para evitar que explotaran, y los calentó por seis minutos.Luego de que los sacó del horno los revisó para ver si se habían calentado adecuadamente, momento en el que le explotaron en la cara.“Cuando miré dentro de la jarra para ver si los huevos estaban listos, me golpearon en la cara”, afirmó en conversación con The Sun De inmediato relata haber sentido cómo se le iba desprendiendo la piel. A pesar del impacto la joven alcanzó a llamar a un número de emergencia mientras se aplicaba agua fría en la zona para intentar bajar la quemadura.De inmediato fue trasladada al Hospital Queen Elizabeth de Birmingham, donde fue atendida, aunque no evitó perder la visión en uno de sus ojos.Además, los doctores le informaron que su piel se irá decolorando con el paso del tiempo.