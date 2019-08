Pierde Zhenli Ye Gon reclamo por mansión

La posibilidad legal de querecupere la que fue su mansión enprácticamente se extinguió este martes.El Octavo Tribunal Colegiado Penal de laresolvió que es infundado el recurso de reclamación con el que buscaba que fuera declarada procedente una queja, misma que había presentado para obligar a que un juez federal admitiera su amparo contra la disposición del inmueble que ya fue vendido por el Gobierno federal en 102 millones de pesos.El antecedente de este litigio se remonta al pasado 31 de julio, cuando Augusto Octavio Mejía Ojeda, Juez Tercero de Distrito en Amparo Penal, decidió no admitir en primera instancia la demanda de Ye Gon, al considerar que no estaban claros los actos legales que reclamaba.El juez le dio cinco días para precisarla, por lo que el empresario presentó su escrito aclaratorio, sin embargo, el juzgador resolvió que antes de acordar si admitía o no el amparo debía manifestar si ratificaba o no la firma y el contenido de dicho texto.Contra ese acuerdo de no admisión del amparo, fechado el 31 de julio, el empresario promovió una queja para obligar al juez Mejía a admitirlo, sin embargo, el Octavo Tribunal Colegiado Penal desechó la impugnación por extemporánea."Yo no estoy de acuerdo con esta decisión, porque yo recibí la notificación del acuerdo del 31 de julio de 2019 en día 7 de agosto de 2019, vía exhorto 264/2019-II, orden 316/2019, a las 13:00 horas del Segundo Juzgado de Amparo del Estado de México", escribió Ye Gon al impugnar la negativa de admisión de su amparo."También manifiesto mi inconformidad de lo acordado, solicito copia de lo actuado. Yo he cumplido con todos los requisitos aún sin entender el idioma español completamente y sin traductor que me auxilie".El procesado presentó ante el mismo colegiado su recurso de reclamación para buscar que su queja fuera reconsiderada, sin embargo, hoy se notificó que ha sido declarada infundada.El empresario ya no tiene ningún otro recurso legal para que su amparo sea admitido, sin embargo, es probable que trate de impugnar otro acuerdo de primera instancia para insistir con su pretensión.Se trata del dictado el pasado 16 de agosto por el juez Mejía, en el que señala que Ye Gon sí ratificó con su firma la presentación de su recurso, sin embargo, no desahogó la prevención que se le hizo para que aclarara los actos que reclamaba en su demanda de garantías.Por ello, el juzgador determinó que no se interrumpía el plazo de cinco días concedido el 31 de julio, mismo que ya ha fenecido.Desde el 17 de octubre de 2016, cuando fue extraditado dea México, Ye Gon se encuentra preso en elLa casa que reclama fue declarada en abandono desde hace una década y pasó a formar parte de los bienes de la Federación, al igual que los 207 millones de dólares asegurados en la misma.