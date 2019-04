Pierden cuerpo de bebito en clínica del IMSS

Personal de la Clínica 1 del IMSS extravió el cuerpecito de un bebé en proceso de gestación, que fue abortado de manera espontánea por una menor de edad que ingresó al nosocomio horas antes.El caso fue reportado a Zócalo por la mamá de Lizeth Abigaíl Peña Salas, de 17 años, quien vio interrumpido su embarazo de 16 semanas de manera accidental cuando recibía atención médica en la clínica.Se trataba de un varón con peso de 100 gramos y no más de15 centímetros que expulsó sin vida la joven madre, a quien se lo mostraron y prestaron para tenerlo en sus brazos por única vez, pero el producto de este aborto espontáneo no fue entregado a la familia de Lizeth como prometió personal de la clínica, para sepultarlo.La familia recibió instrucción para contratar servicios funerarios y cuando se acudió por el cuerpecito del bebé, nadie en el hospital supo dónde quedó y, para salir del paso, el director del nosocomio intentó engañar a la familia ofreciendo un feto que tenían almacenado de tiempo atrás.Cayendo en contradicciones, el personal de la Clínica 1 del IMSS en Saltillo se ha de-sentendido de la entrega del cuerpo de un bebé que la madrugada del miércoles naciera muerto y por una serie de errores se desconoce su paradero.Justo en las primeras horas de ayer, Lizeth Abigail, de 17 años, recibió atención en la Clínica 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social, lo anterior por un aborto espontáneo que interrumpió su embarazo de cuatro meses.Un varón con peso de 100 gramos y no más de 15 centímetros de largo, fue el que nació sin vida y que a decir de familiares de la madre, quien lo tuvo en sus brazos, no sería entregado para la celebración de un funeral.De acuerdo con la madre de Lizeth Abigail, Leticia Salas, fue por la mañana del miércoles que personal del departamento de Servicios Sociales del nosocomio solicitó a la familia del menor la contratación de un servicio funerario pues aseguraron que el cuerpo sería entregado para la realización de un servicio fúnebre.“Ni siquiera nos imaginábamos que nos iban a entregar un cuerpo por el peso del niño, pero fue en la mañana que las trabajadoras sociales nos presionaron ya que aseguraron que sí se entregaría el bebé”, señaló Salas.Después de conseguir el presupuesto para dicho servicio funerario, personal de las capillas del DIF fueron quienes en compañía de la familia se percataron de la inexistencia del cuerpo en el refrigerador del anfiteatro.Fue después de buscar que dentro de una caja que servía como basurero, se hallaban restos de tela etiquetados con los apellidos de su hija, mismos que servían como envoltorio del cuerpo de su nieto.La señora, después de una serie de diligencias tuvo la oportunidad de ver un feto reposando en formol, aseguró que han sido víctimas de malas prácticas por parte del personal de la clínica, que han tratado de encubrir la pérdida del varón.Personal de la Fiscalía General del Estado explicó a los familiares que el feto tendrá que quedarse en el nosocomio para seranalizado.Puntualizaron que por la naturaleza de los hechos, será la Fiscalía la que lleve a cabo una investigación de oficio ya que descartaron que se pueda presentar una denuncia, pues alegaron que la negligencia no es un motivo para proceder legalmente.Al lugar también arribaron trabajadores de la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social, quienes aseguraron que el caso ya es del conocimiento de las oficinas centrales y que ayudarán a la familia a conocer el paradero del producto.Claudia Román, encargada de atención a derechohabientes de la delegación del IMSS, fue quien ofreció a la familia realizar las diligencias necesarias para que se realice la prueba de ADN, e instó a la familia a poner una queja formal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.