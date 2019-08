Pierden el sueño, pero ganan hamburguesas por un año

Con el número 1 en la espalda que lo acreditaba como el primero en llegar, Emanuel Aguirre, disfrutó de hamburguesa papas y refresco tras pasar la noche en vela, con frío y con lluvia para ganar una hamburguesa gratis durante un año; esto afuera de la nueva sucursal en Ramos Arizpe de una cadena de comida rápida“No dormí, estuve despierto hasta ahorita que ya pudimos comer, al principio me había venido sin nada, pero mi hermano me trajo un banco y una sudadera, entonces estuve sentado y a veces caminaba”, comentó el joven quien dijo no tener problema con la escuela por la odisea, pues estudia la preparatoria abierta y sólo va los sábados.Pero fue un centenar de personas las que pasaron la noche en vela, para ganar una hamburguesa gratis por un año, la mayoría eran jóvenes pero también había personas mayores, quienes dejaron su negocio para vivir la experiencia de perder el sueño por una hamburguesa.