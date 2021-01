Pilar Quintana gana el Premio Alfaguara de novela

Escuchar Nota

Colombia.- La escritora colombiana Pilar Quintana es la ganadora del Premio Alfaguara de novela 2021, por su obra Los abismos que presentó al concurso con el seudónimo Claudia de Colombia, y que es una novela que se “adentra en la oscuridad del mundo de los adultos desde el punto de vista de una niña que desde la memoria de su vida familiar intenta comprender la conflictiva relación entre sus padres, con el telón de fondo de un mundo femenino de mujeres atadas a la rueda de una noria de la que no pueden o no saben escapar”.



Héctor Abad Faciolince, presidente del jurado compuesto por Irene Vallejo, Cristina Fuentes La Roche, Ana Merino, Xavi Ayén, Xavier Vidal y Pilar Reyes, dijo que la autora ha creado una historia poderosa narrada desde una aparente ingenuidad que contrasta con la atmósfera desdichada que rodea la protagonista.



El jurado, reunido en pleno en el anfiteatro de Casa de América de Madrid, celebró haber elegido, por mayoría, esta novela entre los 2 mil 428 manuscritos que llegaron al concurso; dijo que esta novela “con una prosa sutil y luminosa en la que naturaleza nos contecta con las posibilidades simbólicas de la literatura, y los abismos, son tanto los reales como los de la intimidad”.



Pilar Quintana, en enlace telefónico desde Cali, Colombia, aseguró que el reto de esta novela estaba en contarla desde el punto de vista de una niña, “los niños entienden todo a su alrededor pero no lo entienden como nosotros, a veces no son capaces de ponerlo en palabras. Tuve que dedicarle mucho trabajo a esa parte para que la novela pudiera contar lo que estaba pasando desde el punto de vista de una niña”, señaló la narradora que dijo que su fuente fue la experiencia.



Premio Alfaguara de novela está dotado con 175 mil dólares, una escultura de Martín Chirino, y la publicación de la novela en toda habla hispana.



Quintana (Cali, Colombia, 1972), quien ha publicado cuatro novelas “Cosquillas en la lengua”, “Coleccionistas de polvos raros”, “Conspiración iguana” y “La perra”, aseguró que su inspiración vio de su historia familiar y de su madre.



“Yo soy hija de una generación de mujeres que no pudieron decidir lo que querían ser en la vida, porque el mandato social era casarse y tener hijos, mi mamá quería estudiar derecho pero el abuelo le dijo que las mujeres no estudiaban. Yo quería indagar en la relación de una niña y una mujer que no pudo elegir”, dijo.



Pilar Quintana La escritora que fue seleccionada por el Hay Festival entre los 39 escritores menores de 39 años más destacados de Latinoamérica, agregó que es necesario hablar de los claroscuros de la maternidad y quitarle todos los mitos.



En “Los abismos” una niña contempla con una agudeza y una sensibilidad extraordinaria el conflictivo matrimonio de sus padres. entre la actitud desdeñosa y las confidencias imprudentes de ella y la amargura y el silencio obstinado de él, intenta construir la realidad que la rodea, conjeturando, adivinando, interpretando lo que no se dice, o lo que se dice a medias.