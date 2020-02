Piloto de la Sedena asesinó a balazos a su novia; estaba embarazada

Escuchar Nota

“Ya entregaron el cuerpo, en este momento preparan el velorio, el sospechoso sigue detenido”, indicó una fuente.



Medios publicaron, quien desapareció luego de ver a, un piloto aviador de la Fuerza Aérea Mexicana, quiena.Pese a la confirmación,, en el estado de Hidalgo.El teniente de 25 años y la joven se conocieron en la Base Aérea Militar de Santa Lucía, en Zumpango, donde iniciaron una relación, de la cual ella quedó embarazada.Pero. La última presuntamente ocurrió el 15 de febrero, cuando se dirigían a Hidalgo.Según la versión dey aunque regresó a buscarla, ya no la encontró.Sin embargo, cuando los agentes revisaron su vivienda, en el fraccionamiento Real Granada, encontraron manchas de sangre en una cobija, unos zapatos y el cargador de una pistola.Además, el oficial ofreció 20 mil pesos, por lo cual fue detenido por cohecho. Las autoridades sospechan que está involucrado en la muerte de la joven.Al parecer el día que Yunitci desapareció, salió a un balneario al estado de Hidalgo acompañada de su novio Kevin.Hasta el momento se sabe que durante el camino sostuvieron una discusión lo que provocó que el hombre enloqueciera, desenfundara un arma y le disparara a la mujer con la que tenía tiempo de sostener una relación y que se presume estaba embarazada, aunque esta versión no se ha confirmado.El asesino regresó a su departamento y borró toda evidencia en su teléfono, como mensajes que pudieran delatarlo que tuvo contacto con la jovencita.Aunado a esto, para no crear sospechas, visitó la casa de los padres de su novia para mostrar una presunta preocupación por la desaparición de Yunitci, mintió al asegurar no sabía nada.Por lo que tras todas las investigaciones y evidencias, Kevin Alfredo «N», el piloto de la Secretaria de la Defensa Nacional, aunque intentó sobornar a los oficiales para que no continuaran con la búsqueda de su novia, fue detenido como responsable del feminicidio, cuyo cuerpo sin vida se sabe fue localizado en Ixmiquilpan Hidalgo.