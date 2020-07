Piloto de Motoo GP sufre escalofriante accidente en plena carrera

Escuchar Nota

“Sufre una fractura completa del tercio medio del húmero del brazo derecho con leve desplazamiento, pero con posible acercamiento del nervio radial”, señaló el médico Xavier Mir a los medios.

Que pena lo de #MarcMarquez Era una carrera espectacular , pero asi aprende para no ir al límite. #SpanishGP #MotoGP pic.twitter.com/lmR3oulUte — Hamza Gallagher (@Hamza_mirandaa) July 19, 2020

, piloto español de Repsol Honda, rluego deen Barcelona,al circuito de Jerez,, de Petronas Yamaha, para hacerse de su primer triunfo enEs una incógnita, al menos para los médicos.“Mañana se desplazará a Barcelona para proceder si no hay ninguna otra novedad a nivel orgánico para el tratamiento quirúrgico del húmero. No podemos responder en absoluto si estará para la próxima carrera [Andalucía] o si estará para Brno o para Austria, no es el momento", aclaró