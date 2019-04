Pilotos de avión accidentado en Etiopía siguieron protocolo

Los pilotos del avión de Ethiopian Airlines que se estrelló el mes pasado con 157 pasajeros a bordo respetaron las instrucciones de los manuales de vuelo de Boeing pero no pudieron recuperar el control del avión, según el informe de los investigadores publicado este jueves.El informe preliminar, presentado por la ministra de Transportes de Etiopía, Dagmawit Moges, arrojó más dudas sobre el sistema que controla el modelo Boeing 737 MAX 8, que lleva casi un mes sin volar en el mundo entero."Los pilotos realizaron varias veces todos los procedimientos indicados por el fabricante, pero no fueron capaces de controlar el avión", dijo Dagmawit Moges, al presentar a la prensa los resultados de la investigación preliminar sobre el accidente.El informe recomienda que "el sistema de control de vuelo de la aeronave sea revisado por el fabricante" estadounidense, agregó."Las autoridades de aviación tienen que verificar que la revisión del sistema de control de vuelo del avión fue efectuado correctamente por el fabricante", antes de que la flota de Boeing 737 MAX, paralizada en el mundo entero desde el accidente, sea autorizada a volar nuevamente, recalcó la ministra.La divulgación del informe se produce después de que la Administración Federal de Aviación (FAA) estadounidense anunciara la revisión de la certificación del sistema de control de vuelo automático en los 737 MAX. Boeing está revisando su informe."Poco después del despegue, la información sobre el ángulo de ataque (inclinación del avión respecto a la corriente de aire) suministrada por los sensores empezó a ser errónea" indica un extracto del informe que pudo ser leído por la AFP.El vuelo de Ethiopian Airlines se dirigía a Nairobi en una mañana despejada el 10 de marzo cuando se estrelló en un campo a las afueras de Adís Abeba, minutos después del despegue, habiendo experimentado supuestos ascensos y descensos abruptos.Entre los pasajeros habían ciudadanos de más de 30 países.Rápidamente surgieron las similitudes entre este accidente y el de un vuelo de Lion Air 737 MAX 8 en Indonesia el año pasado, en el que murieron 189 personas.El escrutinio se ha centrado en un sistema automático desarrollado específicamente para las últimas versiones del avión, que ha dado problemas a los pilotos.El sistema automatizado de control de maniobras (MCAS) es sospechoso de desempeñar un papel clave en el accidente, ya que el avión inclinó el morro hacia abajo varias veces.El MCAS fue diseñado especialmente para corregir una anomalía aerodinámica en el 737 MAX relacionada con un motor más pesado.En una instrucción a las tripulaciones el 6 de noviembre, Boeing explicó que un error de la sensor que mide el ángulo de ataque (AOA) podía llevar al MCAS a interpretar que el avión estaba muy inclinado hacia arriba --con el riesgo de pérdida de sustentación-- ante lo cual ponía la aeronave en posición de "caída en picado".El diario estadounidense Wall Street Journal informó el miércoles de que los pilotos de Ethiopian Airlines siguieron "inicialmente" los pasos de emergencia estipulados por el constructor pero no pudieron recuperar el control del avión, citando fuentes relacionados con la investigación preliminar.Dagmawit no dio detalles de lo que sucedió en la cabina durante los fatídicos minutos finales del vuelo, pero dijo que el despegue "parecía muy normal" y que toda la tripulación tenía los requisitos necesarios para operar el aparato.El jefe de la oficina de investigación de accidentes, Amdiye Ayalew, dijo que la investigación completa se demoraría entre seis meses y un año, pero que no había signos de "daños por objetos extraños" en la aeronave."Durante este año analizaremos si existían otros problemas en este avión", dijo.El máximo dirigente de Ethiopian Airlines Tewolde GebreMariam dijo que estaba orgulloso de los esfuerzos que hicieron los pilotos en tratar de revertir la caída de la aeronave."Estamos muy orgullosos por la responsabilidad de nuestros pilotos para seguir los procedimientos de emergencia y por el alto nivel de desempeño profesional en situaciones tan difíciles", dijo en un comunicado.Mientras tanto, Boeing, que busca recuperar la confianza del público en los aviones, lanzó el miércoles fotografías de su director ejecutivo, quien subió a un vuelo de prueba de un 737 MAX con el sistema antibloqueo actualizadoLa semana pasada Boeing presentó ante cientos de pilotos, periodistas y dirigentes de aerolíneas en su sede de Renton, en el estado de Washington, las modificaciones en el sistema de vuelo de sus 737 MAX.La compañía está ansiosa por recuperar la confianza perdida y que sus aviones vuelvan a volar.