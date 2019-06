Pilotos salvan a pasajeros en aterrizaje forzoso, ellos mueren

Dos personas murieron y siete resultaron heridas cuando un avión de pasajeros Antonov An-24 realizó un aterrizaje de emergencia el jueves en un aeropuerto en la región rusa de Buriatia en Siberia, dijo el ministerio de situaciones de emergencia del área.El avión que transportaba a 48 personas, incluidos cinco miembros de la tripulación, se subió a la pista después del aterrizaje, golpeó un pequeño edificio y se incendió, dijeron las autoridades regionales.Pero el capitán Vladimir Kolomin y el técnico de Angara Airlines Oleg Bardanov, quien estaba en la cabina, fallecieron en el accidente.El copiloto Sergey Sazonov y la azafata Elena Laputskaya fueron nombrados entre los sobrevivientes.El avión despegó de la capital regional de Ulan-Ude y voló a Nizhneangarsk, donde se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia cuando uno de sus motores falló, dijeron.El video filmado por un pasajero desde la ventana de un avión mostró que el avión aterrizó en la pista antes de atravesar a un campo y luego, repentinamente, se detuvo violentamente con los pasajeros gritando a bordo.Las autoridades regionales dijeron que un piloto y un técnico murieron en el accidente, pero que todos los pasajeros salieron de manera segura antes de que un incendio destruyera el avión.El vuelo fue operado por la aerolínea regional rusa Angara, informaron los medios."Los dos pilotos fallecieron. Los pasajeros están fuera de peligro. Fueron rescatados 42 adultos y un niño", dijo a la agencia oficial RIA Nóvosti, Alexéi Físhev, portavoz de la administración de la república rusa de Buriatia.Según la administración del aeropuerto de Nizhniangarsk, los pilotos informaron a la torre de control de fallos en los sistemas de mando del AN-24 antes de efectuar el aterrizaje, lo que permitió desplegar oportunamente los equipos de emergencia.Los videos mostraron a los bomberos rociando agua sobre los restos mientras salía humo tóxico negro del avión.Minutos después del accidente, la cabina de pasajeros fue completamente destruida al explotar.Un pasajero dijo que no había ninguna advertencia de una emergencia antes de que el avión "resbalara" de la pista, se estrellara y se incendiara."Y luego empezamos a sacar a la gente. Primero nos empujamos. Ya estaba caliente … había humo y llamas. Los que primero salieron, comenzaron a ayudar a los demás. Comenzamos a salir uno por uno. Yo me rasguñé y me lastimé la pelvis", dijo el pasajero."No había tripulación alrededor. Nosotros mismos sacamos la salida de emergencia del lado izquierdo, casi por la nariz del avión, y empezamos a salir", agregó.El portavoz de los servicios de emergencia, Alexey Fishev, dijo: "Según la información preliminar, durante el aterrizaje, el avión fue a 100 metros (328 pies) más allá de la pista y colisionó con una instalación de purificación.Este accidente es el segundo con víctimas mortales en menos de dos meses durante un aterrizaje de emergencia de un avión de pasajeros en un aeropuerto ruso.El 5 de mayo pasado, 41 personas murieron al incendiarse un avión ruso SSj-100 cuando efectuaba un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto moscovita de Sheremétievo.Con información de agencias.