Pin parental abre debate en México en torno a la educación sexual

El, una herramienta que permitiría a las familias, ha desatado recientemente una polémica en México y ya se debate en varios estados.“No estamos en contra de la educación sexual, pero, el Estado debe respetarnos ese derecho”, dijo este domingo a Efe, Leonardo García Camarena, presidente nacional de laEl pin parental es una herramienta que emula la función de un código o contraseña para proteger un dispositivo de forma que solo las personas autorizadas puedan acceder a la información, pero en este caso es aplicado a la educación.A finales de mayo pasado, una iniciativa de reforma a laabrió la puerta a la adopción de esta herramienta, la cual ahora también se discute en Aguascalientes.La propuesta es que se reforme el Artículo 3 de la Ley estatal de Educación, para que, de manera parecida al pin parental propuesto en España por la formación política ultraconservadora Vox pero calificado por el Gobierno,La propuesta es controvertida, ya que estipula queEl problema de esta propuesta, a decir de Kalycho Escoffié abogado y dirigente del, es que este pin podría ser aplicado a cualquier tipo de contenido y no requiere que padres justifiquen razones.Quienes están a favor, sin embargo, centran sus argumentos en el derecho a recibir información acerca de las actividades que se realizan en los centros o a educar según las propias convicciones morales de los progenitores.De acuerdo con García Camarena,, “desde la declaración universal de derechos humanos, hasta los derechos del niño”.Sin embargo, Escoffié asegura que esta concepción de los derechos sobre la educación de los hijos está mal entendido.En tanto, la respuesta del Gobierno mexicano ha sido tajante: el pin parental está fuera de la ley. “Es inconstitucional y viola los derechos humanos de la niñez”, dice.El riesgo de que se aprueben este tipo de iniciativas tiene varias aristas. Para Ana Rosales, psicóloga y especialista en educación sexual,Es por ello, dijo, que es necesario que en las escuelas se den recursos educativos que les ayuden a tener esa conversación sobre sexualidad, incluso en niveles básicos.Además de que con este pin se perdería la oportunidad de, donde México tiene el primer lugar en los países integrantes de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).Para Escoffié, otra de las problemáticas es quePorque los niños de primaria y secundaria que son LGBT “muchas veces todavía no lo saben y esta información puede ser determinante para ayudarles en autoestima o comprender ciertos procesos”.Mientras que para los que no lo son, tener información al respectoEl Gobierno mexicano informó en un boletín que se enviará a los Congresos locales de los 32 estados del país un documento de análisis que expone los criterios jurídicos vigentes sobre la educación laica regida por el Estado mexicano.También expondrá las referencias a los tratados y convenciones internacionales firmados y ratificados por México queSin embargo, algunas asociaciones de padres piensan seguir peleando por la aplicación del pin.Finalmente, Escoffié aseveró que, concluyó.