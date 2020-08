Pinta Frida ‘más muerta que viva’

Escuchar Nota

“En cinco años, diría que me han llegado unos 60 o 70 falsos. Los han traído aquí, y (la producción) se ha acrecentado por la ansiedad de dinero, de hacerse de dinero a como dé lugar”, comparte en entrevista Rafael Matos, perito valuador de arte y fundador y director de la casa de subastas y galería que llevan su nombre.

“Cuando me traen estas piezas ya me niego a verlas. Prefiero no tener problemas y no dar opinión”.

“Vienen con historias generalmente muy bien estudiadas, las cuales involucran a familiares que mueren y dejan cajas cerradas que, al abrirlas, contienen obra de Kahlo. Desde luego, hay que dudar desde un principio, porque su fama se ha extendido no solo en México, sino en el mundo entero, y, aparejado a esa fama, (aumenta) el precio de todo aquello que hayan tocado sus manos, sea un dibujo o un grabado”, expone Zamora.

“Hizo muy pocos cuadros por varias razones: primero, murió joven, a los 47 años; después, sus enfermedades, sus intervenciones quirúrgicas..., todo eso la tenía muy limitada para crear. No habrá hecho más de 150 piezas y todas están clasificadas, publicadas”, expone el galerista.

“Si hubiese sido el pintor de la familia, probablemente su esposa hubiera llevado un récord de lo que pintaba, le hubiera hecho álbumes o hubiera sido tan excepcional colaboradora como Olga Tamayo, esposa del maestro Rufino. En este caso, no hubo tal. No había lista, y ya no digamos fotos (de su producción). Y a partir de que el papá de Frida (Guillermo Kahlo) envejeció y enfermó, pues aquello que él hacía eventualmente, que era fotografiar la obra de su hija antes de que saliera de su estudio, no lo tuvimos ya”.

“Hemos visto cuadros al óleo de calidad de primaria, de examen de dibujo constructivo, y otros como de clases de pintura de representación, como se decía antiguamente, incluso con la cara de Frida impactada en una ruina egipcia. No es el caso de La Mesa Herida que anda circulando. Le invirtieron mucho trabajo y se documentaron para no cometer errores básicos”, apunta la también autora de En busca de Frida.

El surgimiento constante de obras atribuidas a Frida Kahlo –de quien el pasado mes cumplió 113 años de su nacimiento y 66 de su muerte; 6 y 13 de julio, respectivamente– originó un dicho:La ocurrente frase refiere a las falsificaciones que circulan regularmente, como, la pieza más buscada de la pintora, cuyo paradero se desconoce desde 1955, y que constituye el caso más reciente de un apócrifo, según la expertaEn junio pasado, un comerciante español la ofreció en venta por encargo de un supuesto coleccionista mexicano, quien tendría resguardada la obra de 2.5 metros de largo en la bóveda de un banco británico. Su precio fluctuaba entre los 40 y 50 millones de euros, una cifra millonaria que no solo confirma a la artista como una de las autoras más cotizadas del mundo, sino que propicia un mercado de falsos en ascenso.Lasse producen recurrentemente, como en ondas u olas, considera, por su parte,, y quien, tras el fallecimiento de Raquel Tibol y Teresa del Conde, expertas en Frida, encuentra que un mayor número de personas recurren a ella con supuestos originales.Pero la producción de Kahlo no es vasta, advierte Matos.No existe tampoco un catálogo comprensivo de piezas falsas, lamenta: “Es difícil hacer un catálogo de falsos porque los dueños de esas piezas pueden demandar al que haga el catálogo, porque los está perjudicando”.Las réplicas, entonces, aparecen periódicamente, lo mismo sofisticadas y de calidad que burdas y hasta cómicas, señala.La tecnología disponible hoy permite copiar una obra milímetro a milímetro, pero aun cuando resulte idéntica a la original, el genio no puede replicarse, previene., contrasta Zamora.Pero no solo con tecnología pueden replicarse obras. Surgen, en ocasiones, empeños artesanales de falsificación, como ocurrió, a finales del siglo 20, con una obra de impecable factura ofrecida a un coleccionista de Estados Unidos.“El coleccionista”, evoca Zamora, “tenía la oferta de alguien que llevaba un autorretrato de Frida que no estaba incluido en mi libro ni en el de Hayden Herrera ni en el de Prignitz-Poda. No había documentación sobre él, pero era tan extraordinariamente bueno, que él estaba dudoso”.El hombre optó por analizar el cuadro en los talleres y laboratorios a los que recurre el Met de Nueva York.