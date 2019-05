Pintan mural ‘proinmigrantes’ en Tijuana

El artista zacatecano Roberto Márquez, “Robenz”, apoyado por diversos artistas y ciudadanos, realizan un mural bajo el tema migrante en el muro fronterizo ubicado en Playas de Tijuana, por donde algunos migrantes han intentado ingresar a Estados Unidos."Me doy cuenta que hay injusticias; que hay necesidad de dar a saber lo que esta pasando con los migrantes. Esta pieza la instalamos el sábado y estamos haciendo unos retoques porque, con el aire, la lluvia, la arena, se nos va perdiendo la forma, se nos va rompiendo; pero, al mismo tiempo, le da drama, interés”, platicó.La participación de ciudadanos, interesados en el tema de los migrantes, le da otro significado a la obra, pues juegan un papel fundamental para el desarrollo de la obra."Yo lo que hago siempre es en conjunto. En este caso, yo no estoy escogiendo al grupo migrante como algo exclusivo; simplemente me uno a una causa. La gente se une a mí, y yo digo, esto no es mi arte; es de la comunidad, de la clase que somos más atacada".Consciente que las condiciones meteorológicas pueden acortar la vida de esta obra, "Robenz" ya planea otro mural, por lo que espera que la gente se active, los haga pensar, siempre con un objetivo positivo tratando de mejorar la situación en general como hermanos.