Pintura de Zapata causa controversia ‘homófoba’

Ciudad de México.- La obra de Fabián Cháirez que fue utilizada por la Secretaría de Cultura para promover la exposición Emiliano Zapata después de Zapata provoca discusión sobre la sexualidad del militar de la Revolución Mexicana



La Secretaría de Cultura federal promocionó la exposición Emiliano. Zapata después de Zapata con un cartel en el que aparece la pintura de Fabián Cháirez. (Chiapas, México. 1987) en la que se ve al líder de la Revolución Mexicana con tacones y encima de un caballo blanco.



“Las diversas representaciones de Zapata a lo largo de 100 años son exploradas en Emiliano. #ZapataDespuésDeZapata, exposición que reúne 141 obras sobre el Caudillo del Sur provenientes de 70 colecciones nacionales e internacionales”, señaló la Secretaría de Cultura







La publicación que hizo la dependencia a través de su cuenta oficial de Facebook ha provocado más de mil reacciones y alrededor de 500 comentarios en los que califican el uso de la pintura como una falta de respeto o una burla hacia los héroes nacionales.



“Si Zapata fue homosexual en vida o no, eso fue su vida privada, ¿no les parece discriminatorio hacer un cuadro de alguien ridiculizándolo por su preferencia sexual, en vez de resaltar su lucha y sus ideales y enseñar eso a las nuevas generaciones?, esto además de falta de respeto me parece discriminatorio porque no tendría nada que ver su orientación sexual con su legado, ojalá se den cuenta de este error y se disculpen”, señaló una usuaria.



Otro usuario dijo que representar así a Emiliano Zapata es una forma de ridiculizarlo: “No encuentro necesidad , no le encuentro la belleza pintarle el falo erecto al caballo, es Bellas Artes no la pulquería del arcoiris”.



En un comentario más, una usuaria indicó que no ha visto que en otro país se burlen así de sus héroes nacionales: “México siempre queriendo ir un paso adelante, pero sólo se logra en banalidades y cosas burdas”.



A la publicación han reaccionado más de mil 300 personas: 486 indicaron “Me gusta”; 326 “Me divierte”, 309 “Me encanta”, 153 “Me enoja”, 61 “Me sorprende”, y 19 “Me entristece”. Además, hasta el momento ha sido compartida más de 250 veces.



El cartel promociona la exposición "Emiliano. Zapata después de Zapata”, que estará hasta el 16 de febrero en el Museo del Palacio de Bellas Artes y está conformada por 141 obras provenientes de 70 colecciones nacionales e internacionales, tanto públicas como privadas.