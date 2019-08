‘Piojo’ Herrera critica la mala planeación de la Liga Mx

, técnico del club, arremetió en contra de la Liga Mx por la mala planeación que ha tenido en los torneos que incorporó en la presente temporada, como lay la, lo cual ha provocado que exista un gran número de jugadores lesionados en su plantel.Luego de seis fechas disputadas en el torneo Apertura 2019, así como de su participación en la final de la Campeones Cup y en la semifinal de la Leagues Cup, las Águilas suman hasta el momento cinco bajas por lesión:. Asimismo, ha sufrido las salidas de Agustín Marchesín, Edson Álvarez y Mateus Uribe.Ante tal situación, el Piojo dejó en claro que las ausencias por lesión no se deben a una mala preparación física, sino a una sobrecarga de trabajo al jugar varios partidos en muy poco tiempo.“No pasa por lo físico. Me parece que esta parte de meter torneos nuevos a la liga mexicana, y aquí sí tengo que repartir culpas, si somosy nosotros, pudieron haberle dado al América o a los otros equipos descanso en estas semanas.“Si se organizara un poquito mejor, por ejemplo, no meternos doble partido con Tigres, todo hubiera cambiado. Nos han hecho viajar de más y hemos tenido un exceso de jornadas dobles, todo esto se acumula, y para colmo, nos darán descanso hasta la última fecha, ya cuando no nos sirve de nada”, aseveró este lunes en conferencia de prensa realizada en las instalaciones de Coapa.Por otro lado, el timonel azulcrema aseguró que pese al reducido número de jugadores de experiencia con los que cuenta para conformar su once titular, no alineará al delantero francés Jérémy Ménez mientras siga mostrando una mala actitud durante las prácticas.“No quiero un jugador de una semana, de un partido, quiero un futbolista que se mate como sus compañeros en el entrenamiento, que levante la mano cuando lo necesiten, si no hace eso, podrá ser Maradona, Pelé o Messi pero, si no cambia de actitud, no jugará.“No estoy peleado con él, nos saludamos bien, pero al momento de los entrenamientos no tiene la intensidad que los compañeros le exigen. Prefiero meter a un joven con cinco por ciento de su calidad, pero que tiene 200 mil por ciento de su actitud. No pasa por un pleito, tenemos muy buena relación, pero si no tiene la actitud que necesito, por más que tenga la calidad, no lo voy a usar”, sostuvo.