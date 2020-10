Pitbull mata a un adulto mayor en Baja California

Escuchar Nota

Baja California.- Un adulto mayor perdió la vida momentos después de sufrir el ataque de un perro tipo pitbull, al interior de su propio domicilio ubicado en colonia Venustiano Carranza, zona Oriente de Mexicali, informaron autoridades policíacas.



El llamado se registró poco después de las 14:00 horas, donde se informó que en una vivienda sobre calle 82 y A, se encontraba una persona lesionada por mordida de perro, abocándose oficiales de la Policía Municipal y paramédicos de Cruz Roja.



Elementos brindaron primera atención médica al adulto mayor, el cual se indicó ya no contaba con signos vitales, además de presentar un desgarre en el área del cuello, aparentemente por la mordida de perro.



El propietario del perro pitbull, un hombre de 20 años, indicó que al llegar a su vivienda, la cual es aledaña a la del adulto mayor y en la que no existe una cerca, se percató de que la puerta se encontraba abierta.



Al ingresar a la casa de su vecino, a quien identificó como Felipe “N”, se percató de que este presentaba manchas de sangre, además de que su perro también contaba con dichas manchas.



Oficiales policíacos fueron informados que el perro en ninguna ocasión se había puesto agresivo con el ahora fallecido, inclusive que no existen antecedentes de ataques por parte del can.



Las investigaciones por parte de autoridades de la Fiscalía Estatal son las que iniciaron ya en torno a estos hechos.







Con información de La Voz de la Frontera