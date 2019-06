Pitbulls comen pierna a ladrón: Argentina

Sí bien, existen perros de razas temperamentales y poderosas, estos nunca deben ser usados como armas para defenderse pues se ha reportado casos donde los dueños terminan con graves lesiones o incluso muertos tras un ataque de su propia mascota.Argentina se encuentra inmersa dentro de una gran polémica luego de que un ladrón ingresara a una casa y fuera atacado por dos perros pitbull.Los hechos ocurrieron el pasado 1 de junio en una casa de la comunidad de Malvinas, en Argentina.El ladrón relató tiempo después que ingresó a la casa durante la noche, pero no se dio cuenta de la presencia de los dos feroces perros, luego de avanzar unos pasos los animales se lanzaron contra él provocándole varias heridas.Vecinos de la casa alertaron a las autoridades ante los aterradores gritos del hombre atacado por los perros.Cuando llegaron los servicios de emergencia encontraron al hombre totalmente ensangrentado, con heridas en la cara, cabeza, brazos y en las piernas.Ya en un hospital, los médicos tuvieron que amputarle un brazo pues las lesiones eran muy fuertes.El castigo para este sujeto no paró ahí pues las autoridades lo acusan de robo.Mientras tanto, donde radica la polémica, es que la dueña de los perros también fue acusada por el ataque.Muchas personas han justificado el actual de los animales ya que, aseguran, su objetivo era el proteger la casa de los intrusos.Otros, en cambio, piden que la dueña también pague los daños ocasionados al hombre.Vecinos de la zona aseguraron a medios locales que los animales no son agresivos, incluso comentan que son muy queridos por los niños de la colonia.