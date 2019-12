‘Pitito II’ siembra el pánico y causa un herido en La México

Escalofriante cogida de José Mauricio

No se ha lidiado una corrida de toros tan seria en lo que va de. El encierro de Barralva, de encaste Atanasio, tuvo las salidas propias de esta sangre y no se lo puso fácil a los toreros en las faenas, en una tarde en la queEl pánico apareció en la cara de los espectadores, especialmente la de quienes se encontraban en primera línea y en las personas que ocupaban burladeros cuando el cuarto astado,de nombre, de 504 kilos,. Impresionante. En aquel instante, palidecieron los que se encontraban cerca, con "Pitito" barbeando la barrera, dando prácticamente con las patas delanteras y su cabeza sobre los tejadillos de los burladeros., y al que, según la crónica de " Mundotoro ". Comprometido y esforzado tercio de banderillas del granadino ante un toro que cortaba el viaje. De compleja embestida, el animal tuvo un final de muletazo feo, echando la cara arriba. El Fandi anduvo esforzado por intentar extraer muletazos pero no hubo forma de lucimiento. Tampoco tuvo suerte en el primero, este de menor remate y a la defensiva.José Mauricio se ganó abrir lapor una tarde cabal en la que exhibió dos caras: la naturalidad, la estética, el temple y la verticalidad en la dulce faena al enclasado y muy buen tercero; y el valor, el poder y la entrega frente al exigente y difícil sexto, que le propinó una fortísima voltereta al entrar a matar. Una emotiva tarde que el torero comenzó entre lágrimas (ya desde el paseíllo) y quetras dar una vuelta al ruedo en su primer turno.de clase al buen quinto de Barralva.