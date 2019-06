Pixies, creatividad al descubierto

Para Paz Lenchantin, bajista de Pixies, el tiempo no es lineal, ya que te puede llevar al mismo lugar en situaciones completamente diferentes. En 1989 The Cure llegó al Dodger Stadium de Los Ángeles con The Prayer Tour; los británicos reunieron más de 50 mil personas y tuvieron como teloneros a Pixies, quienes daban a conocer sus discos Surfer Rosa y Doolittle.Ese show le voló la cabeza a una Lenchantin adolescente. Treinta años después, la bajista de origen argentino regresa al mismo lugar no como espectadora, sino como parte de la banda que será uno de los actos principales del Daydream Festival de Pasadena, California, el 31 de agosto.¡Va a ser súper divertido! En 1989 fui a mi primer gran concierto de rock en el Dodger Stadium y la banda principal era The Cure, yo tenía 13 o 14 años, y los teloneros fueron no otros que los Pixies. Y aquí estoy 30 años después en el mismo lugar en el que estaba como público cuando tenía 14 años, pero ahora estoy en la banda, es asombroso.¡Es surrealismo puro! Como si el tiempo casi no existiera, pero te lleva a lugares en los que ya estuviste y a situaciones que no puedes entender, para mí en ese sentido el tiempo no es lineal. Creo que tuve muy poco o nada que ver con eso, pero de alguna manera es como va la historia”, dijo Lenchantin en entrevista telefónica con Excélsior desde su casa en Summer Lake, California.Este año Pixies celebra tres décadas del lanzamiento de uno de sus icónicos discos, Doolittle, pero no por eso dejan de crear música nueva para todos aquellos que los siguen desde que cimbraron la escena musical bostoniana en la década de los 80.Será el 13 de septiembre cuando Black Francis, David Lovering, Joey Santiago y Lenchantin saquen al mercado Beneath the Eyrie, el séptimo disco de estudio de Pixies, y el segundo en el que participa la bajista tras la salida de Kim Deal.“Yo llegué a Pixies con Indie Cindy y salí de gira con ese álbum, pero no lo grabé, y después hice Head Carrier, mi primer disco con ellos, escribí mi primera canción, lo cual fue súper emocionante, y después llegó este disco, Beneath the Eyrie, con el que siento que mis raíces ya están mas afianzadas con la banda, ser parte de ellos, trabajar con el mismo productor… es increíble ver cómo las semillas que hemos sembrado están creciendo y es increíble ver todo lo que está pasando.“En este nuevo disco escribí tres canciones y dos de ellas serán sencillos y eso, de verdad, es muy emocionante, no puedo explicar el sentimiento, pero estoy feliz de que la gente las escuche y que esté creciendo junto con la banda”, agregó.