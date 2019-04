Pizarro sueña con eliminar al Bayern en Copa de Alemania

Sus nueve años con la camiseta del Bayern de Múnich no cambian nada: el veterano atacante peruano del Werder Bremen, Claudio Pizarro, sueña con privar a su antiguo club de un nuevo doblete Bundesliga-Copa de Alemania, a dos días del duelo entre ambos equipos en semifinales de la Copa (18h45 GMT)."Si salgo del banquillo no será fácil para el Bayern”, avisó la semana pasada el peruano de 40 años, que podría ser de la partida si el goleador y capitán Max Kruse, tocado en el muslo el sábado, no se recupera."Escribí a algunos jugadores del Bayern tras el sorteo y saben que el partido no será fácil. Creo que habrían preferido otro rival”, añadió Pizarro, autor de más de 100 goles en cada una de las dos escuadras.Sus esperanzas de disputar una novena final de la Copa de Alemania, un récord, han debido crecer después de su disputado enfrentamiento del sábado en el Allianz Arena: frente al Bayern, un Werder con diez jugadores cedió a tan solo un cuarto de hora del final con un tanto de Niklas Süle."En Copa será otra historia”, aseguró Pizarro, ganador de seis Copas de Alemania, cinco de ellas con los muniqueses."Siendo 11 contra 11, y en nuestro estadio, mostraremos que somos capaces de marcar goles”, prometió el atacante peruano, que concluye su novena temporada con la camiseta del Werder Bremen.La primera semifinal de la Copa de Alemania opondrá el martes (18h45 GMT) al Hamburgo, de segunda división, contra el Leipzig, tercero en la Bundesliga.El Hamburgo, que aún cuenta con opciones de ascender a la élite del fútbol germano, lleva cinco partidos ligueros sin ganar y espera disputar su primera final de Copa desde 1987. Por su parte el Leipzig afronta su primera semifinal.La final del torneo se disputará el próximo 25 de mayo en el Estadio Olímpico de Berlín.