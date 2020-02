Plácido Domingo pide perdón por acoso sexual; acepta ‘la responsabilidad’

Escuchar Nota

"El señor Domingo tuvo, de hecho, actividad inapropiada que va desde coqueteos hasta insinuaciones sexuales dentro y fuera del lugar de trabajo", indica el sindicato en el comunicado al que tuvo acceso EFE.



La investigación a Plácido Domingo concluye que acosó sexualmente a mujeres y abusó de su poder. El tenor acepta toda responsabilidad y pide perdón por el dolor que causó. Según esta diputada fascista de VOX, Plácido Domingo era una víctima de la tiranía del feminismo. https://t.co/7hYxdmJHJi — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) February 25, 2020

"Me he tomado un tiempo durante los últimos meses para reflexionar sobre las acusaciones que varias compañeras han hecho en mi contra. Respeto que estas mujeres finalmente se sintieran lo suficientemente cómodas para hablar y quiero que sepan que realmente lamento el dolor que les causé. Acepto toda la responsabilidad de mis acciones", afirma.



"Si bien esa nunca fue mi intención, nadie debe sentirse de esa manera", agrega el artista, que se declara "comprometido" a que haya un "cambio positivo en la industria de la ópera para que nadie más tenga esa misma experiencia".



"Es mi ferviente deseo que el resultado será un lugar de trabajo más seguro para todos en la industria de la ópera, y espero que mi ejemplo en el futuro anime a otros a seguirlo", añade.

Plácido Domingo hizo insinuaciones sexuales y coqueteó dentro y fuera del trabajo, "un comportamiento inapropiado" que el sindicato de ópera de Estados Unidos considera "probado" a raíz de la investigación que ha realizado, unas "acciones" sobre las que el artista ha asumido, hoy también, su responsabilidad.El madrileño, que el pasado 21 de enero cumplió 79 años,de sus acciones.Poco después se conocía el informe del American Guild of Music Artists (AGMA), el sindicato de artistas musicales de Estados Unidos, iniciado el pasado 6 de septiembre, que "confirmaba" las denuncias de una veintena de mujeres contra el cantante madrileño.El pasado 13 de agosto,en la década de los 80, a las que se sumaron otras once -diez de ellas también sin identificarse- el 5 de septiembre.AGMA señala en su comunicado de hoy que "muchos de los testigos" han "justificado" con su temor a ser "represaliados" el hecho de no haber denunciado lo sucedido antes y añade que su consejo de gobierno ha aceptado todos los hechos del informe y que tomarán "las acciones apropiadas".La investigación del sindicato se suma a la que activó también tras las denuncias, y de la que aún no se conocen los resultados, la Ópera de Los Ángeles, de la que Domingo fue su director artístico desde 2003 hasta el pasado 2 de octubre, cuando decidió dimitir para "no hacer daño a la institución".Desde que se publicaron las, que, los teatros de Estados Unidos fueron anulando todas sus actuaciones, que solo se han mantenido fuera de ese país.El tenor, tras "varios meses" de reflexión, y pide perdón "por el dolor causado" a todas las mujeres que le han acusado.En un primer comunicado, en agosto, el madrileño aseguraba que siempre había creído que eran relaciones "consensuadas y bienvenidas", que los testimonios se referían a "treinta años atrás" y que eran "profundamente preocupantes e inexactas"."Ahora" entiende que "algunas mujeres pueden haber temido expresarse de forma honesta por la preocupación de que sus carreras se verían afectadas negativamente".Los teatros europeos mantienen, de momento, las actuaciones de Domingo, que tiene actuaciones previstas en España en el mes de mayo en el Festival de Úbeda, en el Teatro de la Zarzuela y en el Teatro Real.El Real -donde está anunciado a partir del 9 de mayo con "La Traviata"- y la Zarzuela -el 14 de mayo- han declinado hacer manifestaciones por el momento.La Staastoper de Hamburgo mantiene su participación en "Simon Boccanegra" a partir del 22 de abril, según ha dicho esta mañana a EFE su responsable de prensa, Michael Bellgardt.Otras actuaciones anunciadas en abril son en Lucerna (Suiza), en Minsk (República de Bielorrusia) y en Moscú.