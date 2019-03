Plan de digitalización de AMLO aún sin avances: expertos

En campaña, la promesa digital del ahora presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, fue la de desplegar las condiciones necesarias para brindar conectividad al 100% de la población mexicana.Para llevar a cabo dicha tarea se planteó que era necesario el despliegue de infraestructura para tener, tanto redes, como espectro disponible y habilitar así servicios como el fondo de cobertura social para brindar conectividad a poblaciones de bajos recursos. Aunado a esto, se estableció la necesidad de diseñar políticas públicas que permitieran el cierre de la brecha digital.Se planteó que la Subsecretaría de Telecomunicaciones y Transportes, a cargo de Salma Jalife, llevaría a cabo la implementación de la estrategia digital además, se sugirió la creación de un ente autónomo para vigilar y regular el cumplimineto de estas acciones.A pesar de lo planteado, a 100 días del inicio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la estrategia digital de su sexenio continúa en el papel aunque miembros del sector de tecnología aún dicen confiar en que los planes puedan destrabarse en el corto plazo.“Ahorita debo decir que estamos volando”, dijo Ernesto Piedras, director general de la consultora Competitive Intelligence Unit (CIU), a Expansión.Desde mediados de 2018, Piedras formó parte del grupo de trabajo de la industria de TI, conformado, entre otros, por la CANIETI y AMITI, cuyo objetivo fue entregar un documento de Agenda Digital al nuevo gobierno para dar seguimiento a los planes de digitalización nacional; sin embargo, Piedras advirtió que, hasta el momento, no han visto avances concretos en dichos planes.El especialista dijo que si bien es poco tiempo aún del ejercicio de la nueva administración, el no apurar estas acciones podría representar pérdidas de oportunidades en innovación para el país en temas como desarrollo del internet de las cosas o la red 5G.“Estamos en la víspera inminente de la quinta generación móvil. Hubo muchos anuncios de empresas, de gobiernos y aquí pareciera que no tenemos ese foco puesto, entonces sí vemos preocupante no ver esta dinámica”, dijo.Otro punto que señaló como preocupante es que el nuevo gobierno ha dicho que no será prioridad el invertir en equipamiento tecnológico, lo cual podría complicar el despliegue de nueva infraestructura tecnológica en el país.“Nos estamos aproximando a los 100 días y no vemos nada concreto. Vemos señales preocupantes, como que no se va a invertir en equipamiento”, dijo Piedras.En contraste, Enrique Culebro, presidente de la Asociación Mexicana de Internet, concordó que si bien el avance en digitalización del nuevo gobierno va a paso lento, como asociación, han tenido acercamientos con dependencias como la Secretaría de Economía y la SCT de quienes advierte hay voluntad para posicionar a internet y a la economía digital como un avance de desarrollo nacional.“Ha habido acercamientos muy importantes con Secretaría de Economía. Nos puso en enlace para ver proyectos y la SCT está dando impulso al gobierno digital. Han escuchado nuestras posturas sobre la agenda digital”, dijo el directivo de la Asociación en entrevista con Expansión.Culebro advirtió que aunque se acercan fechas como los tiempos objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) - que debería presentarse en 2020- aún no notan signos de preocupación en términos que digitalización para México.“Es aún pronto para ser tan críticos. Yo creo que en el primer año podríamos ver ya más avance”, dijo Culebro.En este sentido Culebro dijo que los acercamientos que ha tenido la asociación con la actual Coordinación de Estrategia Digital, ahora a cargo de Raymundo Artís, no han sido tan intensos como se quisiera aunque dijo que aún no es de preocupar el lento avance.“Tendríamos que trabajar más de la mano en el plan de desarrollo para ver cómo se están integrando las prioridades pero no hay preocupación, nos encantaría que avanzara más rápido pero no hay signos de preocupación aun solo queremos trabajar más rápido y estar seguros que se tome en cuenta a internet como un motor de desarrollo”, dijo.Recomendamos: Ciberseguridad y datos abiertos, prioridad de la EDNSin embargo, aunque ambos miembros de la industria sostienen enfoques diferentes sobre las consecuencias que puede tener un lento avance digital para el país, ambos suscribieron que el mayor reto en este ámbito para este gobierno es no repetir el manejo opaco y poco transparente de la Estrategia Digital Nacional del sexenio pasado.Más allá de la preocupación sobre la viabilidad del proyecto digital de este sexenio, tanto para la iniciativa privada como para la academia y los miembros del sector TI, el gran riesgo que existe en torno a este tema es que se caiga en la misma dinámica de la Estrategia Digital Nacional (EDN) del sexenio de Peña Nieto.A pesar de que la oficina de la EDN, que dependía directamente de la presidencia, aseguró haber registrado 94% de avance en sus líneas de acción, el análisis de la cuenta pública de 2017 presentado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio a conocer que la EDN no cumplió con los objetivos, fabricó cifras de avance y no dio cuenta de indicadores para medir si la estrategia fue o no fructífera.“La OPR (Oficina de la Presidencia de la República) no documentó el procedimiento establecido para dar seguimiento al cumplimiento de las 69 líneas de acción del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno, mediante la Plataforma “México Digital”, tampoco acreditó contar con mecanismos para evaluar los efectos del cumplimiento de los objetivos de la EDN”, citó la ASF en las auditorías 120-GB y 9 GB, presentadas en febrero de 2019.El documento indicó que la OPR “reportó el desarrollo de 15 herramientas que contribuyeron a la implementación de los cinco objetivos establecidos en la Estrategia Digital Nacional (EDN); sin embargo, únicamente documentó su participación en la emisión y ejecución de tres de ellas”.En cuanto a la digitalización de trámites, dentro del sitio gob.mx, la ASF indicó que:“se reportó la digitalización de 4,340 de los 6,303 trámites y servicios; 213 instituciones lograron digitalizar el 80.4 por ciento (2,008.6) de los 2,498 procesos administrativos susceptibles de sistematizar”, citó el documento.Aunque Yolanda Martínez, la última funcionaria en estar a cargo de esta oficina desde diciembre de 2017, dijo que la EDN tuvo un avance total de 94%, la opinión de la ASF es contraria, pues afirmó que no se encontraron indicadores o registros que sustenten la ejecución de la estrategia y su avance.“En opinión de la ASF, en 2017, la OPR no documentó las acciones que le permitieran acreditar su participación en la conducción de la EDN. Asimismo, se considera que la falta de indicadores para valorar el cumplimento de los objetivos de la EDN y el nivel de digitalización del país, limitó la valoración objetiva de los logros alcanzados en la materia”, citó la ASF.En 2017, la EDN recibió una partida de recursos públicos de 20.9 millones de pesos, según el presupuesto de egresos de la federación 2017.Ante este antecedente, y de cara a la creación de una nueva estrategia de digitalización nacional, los analistas exhortan a la creación de un ente regulador que vigile la ejecución de estos recursos y que procure mantener la transparencia en el ejercicio de estas acciones.“Para no volver a caer en las insatisfacciones de la pasada administración habría que ver los planes ya más específicos y para que como gremio se apliquen. Hoy no hay un diagnóstico para pensar que no se está tomando en cuenta, pero tenemos que ser vigilantes o que sean puestos los objetivos específicos”, dijo el directivo de la Asociación de Internet.