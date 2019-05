Plan de protección para los menores

Una comisión del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) en Coahuila, revisa los centros asistenciales (antes llamados guarderías), donde se atiende a niños, para cruzar datos de todos los servicios que se les brindan y determinar qué necesidades ó áreas de oportunidad pueden existir.María Teresa Araiza Llaguno, secretaria Ejecutiva de Sipinna en la entidad, explicó que se tienen comisiones para revisar dichos centros, con presencia de personal del sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia (Pronnif), así como Protección Civil, Secretaría de Salud y Secretaría de Educación estatales.“No hay manera de proteger a los niños si no entramos todos, tenemos comisiones para revisar los centros asistenciales donde atienden a los niños. Veremos todas estas situaciones y cruzaremos datos de salud, protección civil y educación”.SumadosEntre los aspectos específicos, que después se llevarán a una mesa de diálogo y propuestas entre todos los involucrados, está lo correspondiente al primer año de preescolar, que ya se brinda en algunas guarderías pero no tiene validez oficial ante la Secretaría de Educación Pública.“Tiene que ser la suma de todos los esfuerzos y ver la conveniencia o no de que tengan la parte esta del primer año”.Sipinna se ha dedicado a establecer una estructura para dar soluciones consensuadas a temas de justicia y derechos humanos para los niños y adolescentes, a quienes el sistema actual atiende de alguna u otra manera: “otra subcomisión vamos a ver justicia adolescente, esperamos si una asociación civil se integra y veríamos que la mayor parte de los muchachos estén con medidas de externación y que no reincidan, entonces tenemos primera infancia que es el desarrollo y luego justicia adolescente”.Esto incluye el seguimiento a las leyes que regulan la procuración de justicia y atención adecuada en derechos humanos para el adolescente, por lo que ya se promovió la instalación de la Comisión específica para Niños, Niñas y Adolescentes en el Congreso de Coahuila por parte del diputado Jaime Bueno Zertuche.“El delito de incesto debe ser totalmente revisado y tal vez desaparecer, más da problemas que soluciones”, dijo y subrayó que otro de los aspectos es estudiar la prohibición del castigo corporal que ya está prevista en la ley local, “yo espero que se establezca (la Comisión), creo que la importancia de estos temas es compartida por el Congreso del Estado y por el Gobernador”.