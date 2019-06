Plan Nacional de Desarrollo de AMLO, documento sin metas: IP

Después de que los diputados de Morena aprobaran el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019–2024, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), afirmó que éste es un documento confuso, sin metas, con estrategias poco contundentes y descalificaciones hacia el pasado.En su mensaje semanal, el presidente del organismo, Gustavo de Hoyos rechazó el PND tal cual está redactado, ya que indicó que no incluye una visión ambiciosa, bien planeada y realista para México."En general el PND actual no es un plan, pues no tiene acciones concretas, ni mecanismos de evaluación. Haberlo aprobado de esta forma, resulta una decisión contraria a la construcción de un México ganador. Es un manifiesto político y no, como debió haber sido, un plan estratégico", aseveró.Expuso que en sus primeras 64 páginas no existen métricas, indicadores base o líneas de acción específicas para los próximos cinco años. "Se hace un recuento de culpas al pasado con argumentos ideológicos. En su anexo, elaborado por la Secretaría de Hacienda, se ponen ciertas métricas, pero éstas entran en contradicción con la primera parte y tienen errores de cálculo".De Hoyos aseguró que sin estrategias específicas para promover el empleo y las inversiones, el PND contempla una meta sexenal de crecimiento promedio de 4 por ciento que no es alcanzable. "Al paso que vamos, y con los recortes recientes a las expectativas de crecimiento para 2019 y 2020 de los analistas, nuestro país tendría que crecer a tasas superiores a 5.2 por ciento anual de 2021 a 2024. Algo poco factible".Añadió que en el documento anexo, hay metas poco adecuadas e importantes ausencias. "Por un lado, en materia educativa, se sigue apostando a indicadores que no reflejan la calidad educativa de nuestro país. Temas como ciencia, tecnología y paridad de género, no cuentan con indicadores para dar seguimiento".El empresario dijo que en los pocos indicadores que se mencionan se pueden hallar graves contradicciones e inconsistencias entre ambos documentos. "En el documento se especifica que para 2024 los índices delictivos se habrán reducido 50 por ciento en comparación con 2018; sin embargo, en el anexo técnico se habla de una reducción tan sólo del 15 por ciento".En ese sentido Coparmex señaló algunas de las propuestas que deben contemplarse como:En materia educativa, se necesitan profundizar las estrategias y los objetivos que garanticen una mejora en la calidad educativa. En materia energética, se deben incluir mecanismos que fortalezcan el mercado nacional y que fomenten una transición decidida hacia el uso de energías verdes.En estado de derecho, señaló que el combate a la corrupción debe ser un elemento central. Por último, indicó que en materia de infraestructura, es importante que se contemplen estrategias enfocadas en el aumento de la participación de empresas nacionales en el desarrollo de las obras.Con información de Milenio