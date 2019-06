Plan Nacional de Desarrollo, listado de buenos deseos: empresarios

Representantes del sector empresarial descalificaron el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y, en reunión con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, sostuvieron que el documento es una “lista de buenos deseos”, pero sin metas claras ni indicadores.En el marco de los foros de parlamento abierto para analizar el plan sexenal presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, dirigentes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Coparmex, Concanaco y CNA cuestionaron asimismo la austeridad republicana del gobierno federal, por considerar que incide negativamente en la eficiencia y funcionalidad de la administración pública.Ante los líderes parlamentarios de las ocho fracciones en el Palacio de San Lázaro, encabezados por el morenista Mario Delgado, el presidente de la Comisión Nacional para el Desarrollo Democrático de la Coparmex, Juan de Dios Barba, puntualizó:“Referido al Plan Nacional de Desarrollo, la conclusión de prácticamente todas las participaciones que hemos escuchado hoy por parte de las fracciones parlamentarias y de mis compañeros del sector empresarial es que no es un plan, no señala acciones ni metas concretas, no son claras, es un listado de buenos deseos, pero creo que México merece más que esto”.El presidente de la Concanaco-Servytur, José Manuel López Campos, instó en su turno a clarificar en el Plan Nacional de Desarrollo el modelo económico que se pretende aplicar y los alcances de la rectoría estatal.Sobre la política de austeridad del actual gobierno, el dirigente empresarial indicó: “la percepción que se tiene con los recortes presupuestales, la austeridad republicana, la cancelación de secretarías, de direcciones, pueden ser muy optimistas, pero quisiéramos que la austeridad no incidiera en la funcionalidad, la eficacia y la productividad que se requiere para acompañar estos modelos de crecimiento a que aspiramos”.El presidente de la Junta de Coordinación Política y líder parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, señaló a su vez que el Plan Nacional de Desarrollo no es un plan más, sino un plan que refleja la voluntad de cambio expresada en las urnas en la elección presidencial.“El planteamiento que él (López Obrador) hace es que ese cambio debe ser profundo y debe ser en el modelo de desarrollo económico; está claro que en los últimos 30 años el crecimiento económico ha sido insuficiente, ha aumentado el número de pobres, la polarización del ingreso en su distribución es todavía más grave que la que hace 100 años y estamos sumergidos en una ola de violencia”, dijo.