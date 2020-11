Planea Biden revertir política de Trump a decretos

Escuchar Nota

Washington.- El virtual Presidente electo de EU, Joe Biden, planea emitir una serie de órdenes ejecutivas tan pronto como asuma el cargo el 20 de enero para revertir algunas de las políticas de Donald Trump, según un reporte de The Washington Post.



Se reincorporará a los Acuerdo climáticos de París y echará atrás la salida del país de la Organización Mundial de la Salud que Trump inició por considerar que la agencia estaba bajo control de China.



Acabará con el veto de inmigración contra muchos países musulmanes y reincorporará el programa que protege a los llamados "dreamers", jóvenes adultos migrantes que fueron llevados a EU cuando eran niños, de la deportación.



Según el Post, la transición en las políticas de Trump a las de Biden será la más turbulenta en la historia de Estados Unidos y sus asesores llevan meses trabajando en cómo implementar su agenda.



El demócrata además establecerá una fuerza de trabajo para tratar de controlar la pandemia de Covid-19, que ha cobrado la vida de más de 236 mil personas en el país.



Lograr algunos de sus planteamientos necesitarían más que decretos y tendría que trabajar con el Congreso y en particular negociar con los republicanos.



Sin embargo, según los reportes, Biden ha sugerido que podría hacer un gran uso de las órdenes si es que el Senado, que previsiblemente se mantendrá bajo el control del Partido Republicano, se convierte en un obstáculo.



Un Senado liderado por los republicanos sería un problema para el Gobierno de Biden, pues es este órgano el que confirma a las designaciones del Ejecutivo.



Mitch McConnell, el líder de la mayoría republicana en la Cámara alta, se perfila para mantener su puesto. Aún no ha hecho declaraciones que reconozcan el triunfo de Biden.



Incluso sin el apoyo del Congreso, el demócrata planea revertir de inmediato 100 políticas salud y medio ambiente de Obama que el propio Trump también echó para atrás.



Emitirá además lineamientos de ética para la Casa blanca con el objetivo de que ningún miembro del poder Ejecutivo pueda influenciar en el Departamento de Justicia.



Nombrará, según el informe del Washington Post, a funcionarios para supervisar la distribución de pruebas y eventuales vacunas, así como máscaras y guantes.



El siguiente paso de la transición depende de la Administración de Servicios de Gobierno, que debe reconocer los resultados para que se liberen fondos para el traspaso del poder, lo cual aún no ha hecho.