Planea Fovissste disminuir precio de las viviendas

A principios de diciembre, elcolocó 4 mil millones de pesos de deuda en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) para iniciar el cumplimiento de sus objetivos del próximo año. El Fondo busca otorgar más de 50 mil créditos a los trabajadores.Con el enfoque del, una de las primeras acciones del Fondo es impulsar el desarrollo de edificios de uso mixto en diferentes ciudades del país. Con estos desarrollos, los trabajadores tendrán acceso a vivienda accesible dentro de desarrollos de usos mixtos (que incluyen locales comerciales, oficinas, etcétera) y sin tener que salir a la periferia de las ciudades. Para lograrlo, el Fovissste trabaja de la mano con los gobiernos estatales, municipales y con la iniciativa privada.habló con Agustín Rodríguez, vocal ejecutivo de la institución, sobre las expectativas y el trabajo del Fondo de cara a 2020.Estamos trabajando de manera conjunta y haciendo equipo con todos. Desde junio lanzamos programas como "Tu casa en la ciudad" que une a los tres órdenes de gobierno y a la iniciativa privada para bajar los costos de la vivienda, dar mejor ubicación y un mejor costo a los derechohabientes. Una forma de hacerlo fue a través de la construcción de edificios de usos mixtos donde podamos hacer acciones de vivienda.Muchos estados tienen tierra bien ubicada en desuso y así va a seguir porque no hay recursos y no tienen la fortaleza financiera para financiar vivienda. Con eso les dimos un ganar-ganar para todos y que la tierra se vea recompensada con vivienda de calidad muy bien ubicada y lo que corresponde a la iniciativa privada porque ellos construyen y financian.Con esta iniciativa logramos romper el paradigma de que el suelo en la ciudad es muy caro. La mancha urbana no es para ricos o pobres y con este proyecto logramos darle calidad de vida porque el trabajador, que con 1.2 millones de pesos va a poder estar dentro de la ciudad con transporte de calidad, acceso a cultura y entretenimiento. En la primera etapa encontramos de inversión privada 15 mil millones de pesos y ya hoy contamos con convenios firmados con siete estados y estamos en proceso de unir hasta a 10. Ya colocamos la primera piedra del primer desarrollo en Jalapa, Veracruz, que será una inversión de cerca de 300 millones de pesos donde vamos a tener un edificio de usos mixtos en un buen terreno. Combinan áreas comerciales, un porcentaje de vivienda de interés social y un porcentaje se deja al libre mercado.La idea es hacer dos por entidad. Hay estados que están dando dos o tres terrenos y si se cumple esto serían 66 desarrollos de usos mixto, pero depende de la voluntad de cada gobernante, además de que es un proyecto de seis años y cada edificio se lleva alrededor de año y medio en construcción. El esquema está hecho para que el estado aporte la tierra y se le retribuye en especie, en departamentos. El desarrollador solo construye y financia con una utilidad topada, y nosotros difundimos en la colocación de los créditos. Es importante desatacar que el Fovissste no construye, pero creamos las condiciones para que los créditos tengan una mejor oferta.Para 2020 vamos reforzar el crédito para construcción en terreno propio. Vamos a aumentar el monto de préstamo, que está en 770 mil pesos y crecerá a un millón, que sea únicamente para obra. Vamos a profesionalizar porque el año pasado se dieron cerca de 500 mil créditos pero como no estaba profesionalizada la construcción lo hacía cualquier persona y la gente no sabía si lo estafaban. Ahora buscamos proteger al derechohabiente, por eso vamos a meter Pymes que cumplan con una fianza para garantizar que el ahorro del trabajador no se pierda y con eso incentivemos la inversión.Damos cerca de 50 mil créditos al año por un monto de 35 mil millones de pesos, y este 2020 va a ser de 36,400 millones de pesos, publicó Expansión.