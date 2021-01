Planea Itatí Cantoral actuar en película con Thalía

Escuchar Nota

“Me encantaría hacer una película con Thalía que estamos ya moviendo. Tenemos una... bueno, yo estoy platicando para una película. Ya tengo el proyecto, pero no te lo puedo decir porque quiero que sí se haga. Es un remake, una adaptación de una película que es de los 80”, aseguró Itatí.

“Cuando yo me quiero ir para abajo, cuando la extraño mucho, pienso que está en un lugar mejor y me levanto a hacer un TikTok para estar viviendo con alegría, porque tengo una niña de 12 años y dos chavos de 20, mi mamá fue como la mamá de ellos”.

“Ay, amo a la Thalía, extraña tanto a mi mamá... Yolanda y mi mamá eran así, muy amigas, de hecho ellas nos hicieron comadres, las abuelonas”, expresó feliz.

“Me di cuenta de que cuando pierdes a tu madre ya lo perdiste todo, incluso el miedo para vivir, porque dicen que el miedo es falta de amor, entonces cuando pierdes a tu mamá te das cuenta que el amor se vuelve infinito”, señaló.

“Gente que conoció a mi mamá, desde que yo tenía 15 años y me llevaba ella de la mano (a Televisa), me la recordaba, tuve sus palabras, sus abrazos y sí me llenaron de alegría; además mi mamá estaba feliz de dejarme grabando una telenovela. Dios lo tiene todo planeado, por eso esta telenovela se va a quedar en mi corazón”, añadió sobre este melodrama, que llegará a su fin el 7 de febrero.

Son súper amigas y comadres, trabajaron juntas enen 1995 e hicieron un divertido video de TikTok en el que se “desgreñaron”, pero ¿acaso habrá otra oportunidad de ver juntas aLa protagonista de la telenovela, que está por concluir, tiene el deseo de unirse a la madrina de bautizo de sus hijos José Eduardo y Roberto, en un nuevo proyecto.La actriz sabe que el público no olvida las escenas que hizo con el personaje deen la telenovela que protagonizó Thalía hace más de 25 años.La amistad que las une tiene décadas, pues las mamás de las dos:ambas fallecidas, también fueron grandes amigas.“Han sido momentos muy difíciles. Mi mamá no murió de Covid, pero sí fue consecuencia del Covid”, afirmó.La heroína de telenovelas declaró que su mamá siempre fue muy alegre y trata de honrarla mostrándose feliz.La actriz disfruta mucho estar en contacto con su público a través de las redes sociales y hacer videos como el que hizo con la esposa de“Cuando murió la mamá de Thalía, te lo juro que yo decía: ‘Ay, Dios mío, ¿cómo le hace? porque es lo peor que te pase eso, y murió hace 10 años dormida.“Cuando recién había muerto mi madre nos reencontramos, y la Thali chilló, nos hablamos, nos mandamos nuestros, nos vemos en”, dijo Itatí.Además de que siente una gran admiración por la actriz y cantante, señaló que la respeta porque es una madre entregada y muy una buena amiga.“Hemos estado muy cercanas en este momento y eso me ha ayudado bastante”, abundó.siempre tendrá un significado muy especial para Itatí, tanto por las condiciones en que se realizó como que durante el proceso perdió a su madre, suceso que la dejó marcada de por vida.Este amor alcanzó a la actriz en este difícil momento, porque al regresar a trabajar al tercer día del, sus compañeros en esta producción le hicieron sentir su solidaridad y apoyo; esto, el trabajo y amor de sus hijos, fue lo que la hizo salir adelante.